"Они боятся". Украинский политик о новых антироссийских идеях в Киеве

"Люди, пришедшие к власти путем госпереворота, неспособны на объединение людей. Если бы они в 2014 году рассказали о том, к чему они собираются привести страну – к нацистам, шествующим по улицам, к развалу экономики, к разрушению связей с Россией, то за них бы никто не проголосовал. Их бояться нечего, это они боятся, поэтому себя так ведут: пытаются разделять и властвовать, придумывают все новые страшилки, чтобы давить людей, которые, по сути, находятся у них в заложниках. Они боятся и, демонстрируя свой страх, пытаются оттянуть свою политическую кончину. Ведь для них потеря власти – это смерть. Как только они окажутся вне власти, моментально каждого из них ждет расплата за все то, что они натворили. Каждый из них, а тем более Шкиряк, точно знает, что натворил массу преступлений. Поэтому они и пытаются максимально продлить свое пребывание во власти", – сказал Юрий Кот.