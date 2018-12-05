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"Они боятся". Украинский политик о новых антироссийских идеях в Киеве

Вчера, 18:24
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНационалисты в КиевеНационалисты в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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На Украине предложили уголовно наказывать за отрицание "российской агрессии" и критику "евромайдана". В эфире радио Sputnik лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот расценил подобные идеи как страх представителей власти перед выборами.
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк предложил ввести уголовную ответственность за "пропаганду русского мира" и отрицание "российской агрессии". Об этом политик заявил в эфире телеканала "Прямой"
Герб Украины в подземном переходе в Киеве
Вчера, 15:01
Политолог: антироссийская кампания Украины переходит в новую "категорию"На Украине предложили наказывать за "пропаганду русского мира". Комментируя эту идею в эфире радио Sputnik, политолог Сергей Журавский высказал мнение, что таким образом киевские власти готовятся к выборам.
В октябре в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предлагающий запретить понятие "русский мир".
В эфире радио Sputnik лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот высказал мнение, что подобными инициативами представители власти демонстрируют свой страх перед предстоящими выборами.
"Люди, пришедшие к власти путем госпереворота, неспособны на объединение людей. Если бы они в 2014 году рассказали о том, к чему они собираются привести страну – к нацистам, шествующим по улицам, к развалу экономики, к разрушению связей с Россией, то за них бы никто не проголосовал. Их бояться нечего, это они боятся, поэтому себя так ведут: пытаются разделять и властвовать, придумывают все новые страшилки, чтобы давить людей, которые, по сути, находятся у них в заложниках. Они боятся и, демонстрируя свой страх, пытаются оттянуть свою политическую кончину. Ведь для них потеря власти – это смерть. Как только они окажутся вне власти, моментально каждого из них ждет расплата за все то, что они натворили. Каждый из них, а тем более Шкиряк, точно знает, что натворил массу преступлений. Поэтому они и пытаются максимально продлить свое пребывание во власти", – сказал Юрий Кот.
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Зорян ШкирякРоссияУкраинаСказано в эфире - В прямом эфире
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