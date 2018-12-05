ОНФ выбрал лучшие волонтерские программы для детей

"Конкурс на лучшую программу образовательного волонтерства мы проводим для того, чтобы поощрить тех, кто уже работает с детьми, а также привлечь новых волонтеров к участию в проекте ОНФ "Равные возможности — детям". Очень хочется, чтобы все кружки, представленные на конкурсе, продолжали работать, даже если в этом году они не заняли призового места. Ведь часто именно волонтеры помогают найти себя тем детям, у которых нет для этого других возможностей. А мы продолжим создавать формы их поддержки и за рамками Года волонтера", — передает пресс-служба слова координатора проекта.