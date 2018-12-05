Один из цехов вагоноремонтного завода Липецкой области восстановил работу

ЛИПЕЦК, 5 дек — РИА Новости. После длительной реконструкции в районном центре Грязи Липецкой области возобновил работу один из цехов вагоноремонтного завода, что позволило дополнительно трудоустроить 132 человека, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Администрация Липецкой области заинтересована в таких проектах. Компания обеспечила для грязинцев почти 500 рабочих мест с достойными условиями труда и заработной платой. Кроме того, вагоноремонтное предприятие обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет Грязинского района и всей области", — сказал на открытии цеха Артамонов.

Масштабная программа реконструкции вагоноремонтного депо в райцентре Грязи, которая является узловой станцией, началась несколько лет назад и сейчас выходит на финишную прямую. Сегодня это высокотехнологичное предприятие, отвечающее всем современным требованиям и стандартам, с существенным производственным потенциалом и специалистами.