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Липецкая область

Один из цехов вагоноремонтного завода Липецкой области восстановил работу

Вчера, 17:48
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛипецкЛипецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 5 дек — РИА Новости. После длительной реконструкции в районном центре Грязи Липецкой области возобновил работу один из цехов вагоноремонтного завода, что позволило дополнительно трудоустроить 132 человека, сообщает пресс-служба администрации региона.
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"Администрация Липецкой области заинтересована в таких проектах. Компания обеспечила для грязинцев почти 500 рабочих мест с достойными условиями труда и заработной платой. Кроме того, вагоноремонтное предприятие обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет Грязинского района и всей области", — сказал на открытии цеха Артамонов.
Масштабная программа реконструкции вагоноремонтного депо в райцентре Грязи, которая является узловой станцией, началась несколько лет назад и сейчас выходит на финишную прямую. Сегодня это высокотехнологичное предприятие, отвечающее всем современным требованиям и стандартам, с существенным производственным потенциалом и специалистами.
По мнению генерального директора ПГК Александра Сапронова, ввод новых площадок позволит в полтора раза увеличить мощности предприятия по ремонту вагонов. Производственные мощности грязинского вагоно-ремонтного предприятия позволяют выполнять капитальный и деповской ремонт 6,2 тысяч грузовых вагонов в год. После завершения модернизации этот показатель планируется довести до 7,5 тысяч единиц подвижного состава.
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Липецкая областьЭкономика
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