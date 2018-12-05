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ОАЭ и Индия договорились о взаимных расчетах в местной валюте

Вчера, 19:05
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© РИА Новости / Евгений БезекаИндийские рупии. Архивное фотоИндийские рупии. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Безека
ДУБАЙ, 5 дек — РИА Новости. ОАЭ и Индия подписали соглашение об осуществлении расчетов в местной валюте — эмиратских дирхамах и индийских рупиях, сообщает в среду эмиратское издание Arabian Business.
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Согласно изданию, страны договорились о валютном свопе в объеме 1,8 миллиарда дирхамов ОАЭ и 35 миллиардов индийских рупий (около 500 миллионов долларов США). Это позволит им избежать использования в расчетах валют третьих стран, таких как доллар США.
Соглашение было подписано представителями Центробанков ОАЭ и Индии на 12-й сессии двусторонней правительственной комиссии в Аду-Даби.
Объем торговли между двумя странами в 2017 году составил 52 миллиарда долларов США. Ожидается, что соглашение о расчетах в местной валюте позволит странам не зависеть от колебаний обменных курсов, сообщает издание.
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ИндияОАЭЭкономика
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