ОАЭ и Индия договорились о взаимных расчетах в местной валюте

ДУБАЙ, 5 дек — РИА Новости. ОАЭ и Индия подписали соглашение об осуществлении расчетов в местной валюте — эмиратских дирхамах и индийских рупиях, сообщает в среду эмиратское издание ОАЭ и Индия подписали соглашение об осуществлении расчетов в местной валюте — эмиратских дирхамах и индийских рупиях, сообщает в среду эмиратское издание Arabian Business

Согласно изданию, страны договорились о валютном свопе в объеме 1,8 миллиарда дирхамов ОАЭ и 35 миллиардов индийских рупий (около 500 миллионов долларов США). Это позволит им избежать использования в расчетах валют третьих стран, таких как доллар США.

Соглашение было подписано представителями Центробанков ОАЭ и Индии на 12-й сессии двусторонней правительственной комиссии в Аду-Даби.