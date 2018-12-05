Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Новую ЦРБ построят в Вологодской области

Вчера, 17:14
52
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКоридор в больнице. Архивное фотоКоридор в больнице. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ВОЛОГДА, 5 дек — РИА Новости, Виктория Смирнова. В селе Верховажье Вологодской области до 2020 года построят новую больницу, сообщил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.
Строительная площадка. Архивное фото
2 ноября, 15:31
Новый корпус детской клиники и онкодиспасер появятся на Смоленщине до 2020
"Сейчас стационарные отделения больницы размещены в ветхих деревянных зданиях 1903 и 1940 годов постройки. Кроме того, они относятся к объектам повышенной пожарной опасности, а следовательно, пребывание больных в них крайне нежелательно. У всех зданий практически отсутствует фундамент и система центральной канализации. Более того, корпуса больницы находятся друг от друга на расстоянии двух километров. А это требует дополнительных расходов на содержание автотранспорта. Поскольку свободных помещений для переезда отделений нет, принято решение простроить новое здание", — сказал Кувшинников.
Он напомнил, что вопрос о строительстве нового больничного здания поднимался уже неоднократно.
"Еще в 2013 году при посещении больницы я дал поручение разработать проектно-сметную документацию на строительство второй очереди медучреждения. В 2015 году объект даже был внесен в государственную программу Вологодской области. Однако средства так и не были выделены ввиду необходимости завершения строительства других медучреждений региона", — пояснил Кувшинников.
Необходимый земельный участок для строительства уже подобран и внесен в градостроительный план. Предварительная стоимость строительства оценивается в 400 миллионов рублей.
Стетоскоп на клавиатуре. Архивное фото
17 октября, 15:38
В Оренбуржье до 2020 года построят 40 новых ФАПов
На первом этаже нового здания ЦРБ будет расположено отделение скорой помощи, а также педиатрическое, инфекционное, акушерское и приемное отделения. На втором этаже — хирургическое, терапевтическое и реанимационное отделения. Таким образом, все стационарные отделения будут находиться под одной крышей и в непосредственной близости с поликлиникой, образуя единый медицинский комплекс.
Кроме того, до конца 2019 года для укрепления материально-технической базы Верховажской больницы из областного бюджета будут выделены 14 миллионов рублей, за счет которых в район будет поставлено современное медицинское оборудование и новый санитарный транспорт.
"Особое внимание также уделено кадровому вопросу. В настоящий момент в медицинских учреждениях страны обучаются 15 студентов-целевиков из Верховажья, которые в скором времени вернутся на работу в систему здравоохранения района", — добавил губернатор.
Оценить 0
Вологодская областьОбщество
Рекомендуем
Вологодский Кремль. Архивное фото
В Вологодской области до 2020 года появятся свыше 600 новых рабочих мест
РИА
Новости
Города России. Иваново. Архивное фото
Пять ивановских проектов признаны лучшими на конкурсе "Доброволец России"
Здание администрации Тамбовской области. Архивное фото
Тамбовский губернатор получил денежный сертификат на развитие волонтерства
Города России. Архангельск
В Поморье в рамках пилотного проекта будут созданы профильные сельхозклассы
Лента
новостей
Чай. Архивное фото
Кедровое варенье и чай из черемши привезла Камчатка на Дни Дальнего Востока
Церемония переименования Советской площади в площадь Михаила Тверского в Твери
Отныне Советская площадь в Твери носит имя князя Михаила Тверского
Москва. Архивное фото
На XVII ассамблее "Здоровье Москвы" представят технологии медицины будущего
Город Дербент
Васильев обсудил с Керимовым планы развития Дербента
Российская группа Фосагро заключила договор с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) о пожертвовании на проект Развитие устойчивого земледелия путем реализации Глобальной программы развития почвоведения и Глобальной сети почвенных лабораторий
"Фосагро" пожертвует ФАО $1,2 млн на проект по сохранению почв
Врачи. Архивное фото
Собянин назвал главную проблему московского здравоохранения
Вид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
Проект студентки из Дагестана победил на конкурсе "Доброволец России-2018"
Сайт госзакупок. Архивное фото
Госдума приняла в первом чтении проект об улучшении контроля госзакупок
Сельскохозяйственная продукция
Экспорт липецкой агропродукции вырос в два раза в 2018 году
Могила Неизвестного солдата. Архивное фото
Губернатор Московской области возложил венки к могиле неизвестного солдата
Вид на город Тверь. Архивное фото
Ковчег с частицей мощей Михаила Тверского едет в Тверскую область
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:07Медведев: торговая война привела к снижению темпов роста мировой экономики
12:06Школьника, угрожавшего покончить с собой, передали московским медикам
12:04Россия имеет все возможности для стабильного развития, заявил Медведев
12:04В Баку отрицают, что хотели купить у России ракетный комплекс "Бал-Э"
12:02В Белоруссии ввели уголовную ответственность за реабилитацию нацизма
12:01В Кузбассе юноша получил срок за угон машины ради поездки на море
12:01Ингушетии не нужен референдум для установления границ с Чечней, заявил КС
12:00Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам. Прямая трансляция 0:00
11:59На аукционе в Нью-Йорке продали уникальный голубой бриллиант
11:58Американский эсминец следовал под контролем "Адмирала Трибуца" и самолетов
11:58В Минобороны прокомментировали проход американского эсминца вблизи базы ТОФ
11:56Минобороны: эсминец ВМС США не приближался к территориальным водам России
11:54ЕК предложила России провести встречу с Украиной по газу в январе
11:50Верблюда, попавшего в ДТП в Иркутской области, разместили в пожарной части
11:50Военный политолог рассказал, поссорит ли США и Японию инцидент с самолетами
11:50НПО призвали Евросоюз создать аналог "закона Магнитского"
11:49Садовничий рассказал об увеличивающейся роли математики в жизни общества
11:47В ГД назвали предложение главы ВМС Украины по украинским морякам популизмом
11:47Новак: ОПЕК+ ориентируется не на твиты Трампа, а на ситуацию на рынке
11:45Камчатка получила 10 новых машин скорой помощи
Лента новостей