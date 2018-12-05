Нижегородская область победила в конкурсе "Регион добрых дел"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Нижегородская область стала победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества и получила сертификат на федеральную субсидию в размере около 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел", организованном Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Роспатриотцентр, приняли участие 56 субъектов РФ. В результате 26 субъектов получат субсидии в размере от 1,7 до 11,9 миллиона рублей на развитие инфраструктуры поддержки добровольчества на местном уровне.

"Нижегородская область стала победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел". Проект регионального правительства по созданию Центра поддержки и развития добровольческих инициатив Нижегородской области на базе областной общественной организации "Нижегородская служба добровольцев" получил сертификат на федеральную субсидию (на условиях софинансирования) в размере 11 949 700 рублей. Церемония награждения состоялась в Москве в рамках деловой программы Международного форума добровольцев", — говорится в сообщении.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, эта победа — показатель сплоченной работы волонтерских организаций и органов власти.