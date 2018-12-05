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Нижегородская область победила в конкурсе "Регион добрых дел"

Вчера, 18:36
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© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкНижний Новгород. Архивное фотоНижний Новгород. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Золото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Нижегородская область стала победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества и получила сертификат на федеральную субсидию в размере около 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Вид на Саранск. Архивное фото
Вчера, 12:48
В Мордовии более 20 тысяч человек вовлечены в добровольческое движение
Во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел", организованном Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Роспатриотцентр, приняли участие 56 субъектов РФ. В результате 26 субъектов получат субсидии в размере от 1,7 до 11,9 миллиона рублей на развитие инфраструктуры поддержки добровольчества на местном уровне.
"Нижегородская область стала победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел". Проект регионального правительства по созданию Центра поддержки и развития добровольческих инициатив Нижегородской области на базе областной общественной организации "Нижегородская служба добровольцев" получил сертификат на федеральную субсидию (на условиях софинансирования) в размере 11 949 700 рублей. Церемония награждения состоялась в Москве в рамках деловой программы Международного форума добровольцев", — говорится в сообщении.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, эта победа — показатель сплоченной работы волонтерских организаций и органов власти.
В Москве наградили первых победителей конкурса Доброволец России – 2018
4 декабря, 21:24Год волонтера
В Москве наградили первых победителей конкурса "Доброволец России – 2018"Первая часть церемонии вручения ежегодной премии «Доброволец России - 2018» прошла в рамках Международного форума добровольцев в Москве. Победителями стали авторы лучших волонтерских проектов со всей страны.
"Приятно, что именно в Год добровольца отмечены достижения региона в развитии волонтерского движения. По количеству волонтеров и организаций Нижегородская область находится в лидерах: только официальных добровольцев у нас зарегистрировано 18 тысяч человек. И это не предел, ведь каждый новый проект привлекает еще больше участников. Уверен, что создание ресурсного центра развития добровольчества позволит вывести эту работу на более высокий уровень", — приводит пресс-служба слова Никитина.
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Нижегородская областьОбщество
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