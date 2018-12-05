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Нигерия выступила за сокращение добычи нефти ОПЕК+

Вчера, 19:10
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти. Архивное фотоДобыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЕНА, 5 дек — РИА Новости. Нигерия выступает за сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+, сказал журналистам министр нефти страны Эммануэль Ибе Качикву.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Вчера, 18:16
Трамп надеется, что ОПЕК не будет сокращать поставки нефти
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. В последнее время участники сделки говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году. Это может побудить ОПЕК+ вернуться к сокращению добычи нефти.
Расклад сил на мировом рынке нефти
1 августа, 16:52
Расклад сил на мировом рынке нефти
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ОПЕКНигерияЭкономика
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