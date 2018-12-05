Нигерия и Ливия готовы участвовать в сделке ОПЕК+

ВЕНА, 5 дек — РИА Новости. Нигерия и Ливия и готовы участвовать в сделке ОПЕК+, отказавшись от исключений, сообщил журналистам министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи.

Ранее страны не несли никаких обязательств по сделке ОПЕК+. Министр нефти Омана ранее в среду сообщал о намерении министерского мониторингового комитета ОПЕК+ обсудить исключения из соглашения для некоторых стран. Как отмечал Мухаммед ар-Румхи, при выполнении сделки должен быть особый подход к Ирану, Венесуэле, Ливии и Нигерии.