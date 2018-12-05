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Нигерия и Ливия готовы участвовать в сделке ОПЕК+

Вчера, 23:19
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© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти в Бахрейне. Архивное фотоДобыча нефти в Бахрейне. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
ВЕНА, 5 дек — РИА Новости. Нигерия и Ливия и готовы участвовать в сделке ОПЕК+, отказавшись от исключений, сообщил журналистам министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи.
Добыча нефти. Архивное фото
Вчера, 19:40
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти
"Нигерия и Ливия готовы участвовать в соглашении", — сказал министр.
Ранее страны не несли никаких обязательств по сделке ОПЕК+. Министр нефти Омана ранее в среду сообщал о намерении министерского мониторингового комитета ОПЕК+ обсудить исключения из соглашения для некоторых стран. Как отмечал Мухаммед ар-Румхи, при выполнении сделки должен быть особый подход к Ирану, Венесуэле, Ливии и Нигерии.
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