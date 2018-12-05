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Несколько москвичей заявили, что их обманули на два миллиарда рублей

Вчера, 21:49
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту заявлений нескольких жителей Москвы, которые хотели вложить в строительство соляного завода в Нижегородской области два миллиарда рублей и были обмануты.
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"Следственным подразделением УВД по Центральному округу проводится проверка по заявлениям, поданными гражданами в полицию", — рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД. В ведомстве не смогли уточнить общего числа заявителей.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, заявители рассказали, что вложили в строительство завода в общей сложности около двух миллиардов рублей. Обратившиеся в полицию граждане уверены, что завод даже не планировался к строительству, а забравшие деньги вкладчиков лица распорядились ими по своему усмотрению.
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РоссияПроисшествия
Лучшие комментарии
Сергей Свой5 декабря, 22:06
Это 2 тысячи человек по 1 миллиону "внесли" ?! Ой, вряд ли столько народу ... Это, похоже, что то типа штук 6-7 топ-менеджеров "убыточной Роснефти" скинулись на "бонусные, по итогам года, нажитые непосильным трудом". Вот от таких и берутся цифры Росстата о средней зарплате. Масква ....
Ваше Благородие6 декабря, 02:20
группа активных москвичей обратилась в полицию с просьбой помочь вернуть им ошибочно подаренные 2 миллиарда рублей
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