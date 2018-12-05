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НАТО ждет от Боснии и Герцеговины ответа о программе сотрудничества

Вчера, 17:19
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фотоГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО подтвердили готовность предоставить Боснии и Герцеговине годовую национальную программу сотрудничества, альянс будет ждать ответа властей этой страны, сообщил в среду журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Ранее один из трех новоизбранных лидеров Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что не допустит присоединения страны к НАТО.
"Сегодня министры иностранных дел стран НАТО также согласились продолжать оказывать поддержку Боснии и Герцеговине в проведении реформ. Мы готовы принять представление первой ежегодной национальной программы страны", — сообщил он.
По его словам, "это включает практические меры, охватывающие политическую, экономическую и оборонную реформы, что поможет им подготовиться к членству". "Теперь Босния и Герцеговина должна сделать следующий шаг и решить, следует ли принять это предложение", — сказал он.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава СФРЮ в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов.
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В ноябре 1995 году на американской военной базе в Дейтоне было принято мирное соглашение о прекращения огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в республике. Документ был подписан в Париже 14 декабря того же года. После принятия соглашения в БиГ присутствует аппарат высокого представителя, который следит за его выполнением. В республике также присутствует штаб НАТО.
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НАТО: история расширенияОрганизация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO) - военно-политический союз европейских государств, США и Канады. Сейчас его членами являются 29 стран. Этапы расширения альянса - в инфографике Ria.ru.
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НАТОЙенс СтолтенбергБосния и ГерцеговинаВ мире
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