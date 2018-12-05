НАТО ждет от Боснии и Герцеговины ответа о программе сотрудничества

БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО подтвердили готовность предоставить Боснии и Герцеговине годовую национальную программу сотрудничества, альянс будет ждать ответа властей этой страны, сообщил в среду журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ранее один из трех новоизбранных лидеров Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что не допустит присоединения страны к НАТО.

"Сегодня министры иностранных дел стран НАТО также согласились продолжать оказывать поддержку Боснии и Герцеговине в проведении реформ. Мы готовы принять представление первой ежегодной национальной программы страны", — сообщил он.

По его словам, "это включает практические меры, охватывающие политическую, экономическую и оборонную реформы, что поможет им подготовиться к членству". "Теперь Босния и Герцеговина должна сделать следующий шаг и решить, следует ли принять это предложение", — сказал он.

Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава СФРЮ в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов.