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НАТО призвала региональные державы воздержаться от поддержки талибов

Вчера, 17:34
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© AFP 2018 / Virginia MayoВозле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фотоВозле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. НАТО ожидает, что региональные державы будут воздерживаться от оказания любой поддержки талибам в Афганистане, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Солдат НАТО в Афганистане. Архивное фото
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В одобренном главами МИД стран НАТО на совещании в среду заявлении также содержится призыв к "соседям Афганистана вносить вклад в региональную стабильность". "Мы также настоятельно призываем соседей Афганистана отказаться от любой поддержки повстанцев", — говорится в документе.
Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. От Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны.
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НАТОЙенс СтолтенбергАфганистанВ мире
Лучшие комментарии
Azat Khamatdinov5 декабря, 18:16
Пусть регионалы и воздерживаются, но стратеги - Россия и Китай - к таковым не относятся... Поддерживаем товарища Столтенкаеготрампарарам...
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