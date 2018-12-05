НАТО призвала региональные державы воздержаться от поддержки талибов

В одобренном главами МИД стран НАТО на совещании в среду заявлении также содержится призыв к "соседям Афганистана вносить вклад в региональную стабильность". "Мы также настоятельно призываем соседей Афганистана отказаться от любой поддержки повстанцев", — говорится в документе.

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. От Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны.