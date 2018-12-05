На Кипре заявили, что милитаризация острова не является целью правительства

"У попа была собака…" США по-тихому прикрыли базу ВВС на Кипре Кто знает, сколько бы пилоты этой "секретной" базы коптили небо, если бы не победа Дональда Трампа. В сентябре 2017-го объект так же по-тихому, как и создавали, свернули. Правда, совсем так же не получилось.