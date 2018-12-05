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На Кипре заявили, что милитаризация острова не является целью правительства

Вчера, 23:59
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© AP Photo / Petros KaradjiasСамолет ВВС Великобритании готовится к посадке на британской военной базе на Кипре. Архивное фотоСамолет ВВС Великобритании готовится к посадке на британской военной базе на Кипре. Архивное фото
© AP Photo / Petros Karadjias
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Милитаризация острова никогда не была и не является целью властей Кипра, заявил официальный представитель кипрского правительства Продромос Продрому.
Вертолет Chinook ВВС США
10 октября, 17:55
"У попа была собака…" США по-тихому прикрыли базу ВВС на КипреКто знает, сколько бы пилоты этой "секретной" базы коптили небо, если бы не победа Дональда Трампа. В сентябре 2017-го объект так же по-тихому, как и создавали, свернули. Правда, совсем так же не получилось.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наращивание военного присутствия США на Кипре приведет к опасным дестабилизирующим последствиям для страны. "Нашей целью никогда не была и не является сейчас милитаризация Кипра", — говорится в заявлении представителя правительства, опубликованном на правительственном портале.
Продрому отметил, что исходя из своего географического положения, республика предоставляет содействие для гуманитарных операций и только в тех случаях, когда какие-либо страны обращаются с просьбой или имеют соглашение или меморандум, касающийся этого вопроса, с Республикой Кипр.
Захарова в среду сообщила о поступлении информации об активной проработке американцами возможности наращивания своего военного присутствия на Кипре. По словам представителя МИД РФ, целью США является противодействие возрастающему российскому влиянию в регионе в свете успешного хода операции российских ВКС в Сирии.
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