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На XVII ассамблее "Здоровье Москвы" представят технологии медицины будущего

Вчера, 20:38
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква. Архивное фотоМосква. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Столичные производители представят технологии медицины будущего на XVII ассамблее "Здоровье Москвы", которая открылась в среду в московском "Экспоцентре", сообщил генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.
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"Симбиоз этих мероприятий — Российской недели здравоохранения и Ассамблеи — привлекает не только столичных специалистов, но и профильные федеральные организации. Здесь говорят о проблемах обеспечения медицинских учреждений новейшим оборудованием, о повышении квалификации врачей в связи с внедрением новых технологий в здравоохранение — и ищут пути их решения. Такие мероприятия в "Экспоцентре" направлены на то, чтобы людям сохранить здоровье, и это самое главное", — сказал Беднов.
Говоря о планах на предстоящий год, гендиректор "Экспоцентра" отметил, что планируется расширить выставку MedTravelExpo, на которой свои возможности представляют отечественные и зарубежные санатории, курорты и лечебные центры. В "Экспоцентре" также пройдут ставшие традиционными выставки "Здравоохранение и "Здоровый образ жизни".
Он добавил, что в апреле в "Экспоцентре" пройдет строительная выставка "Rosbuild-2019", а в июне — выставка по альтернативной энергетике, где будут представлены новейшие системы ветро- и солнечной энергетики. "Мы также планируем дополнить выставку "Технофорум", которая планируется на октябрь, направлениями, связанными с металлобработкой, биотехнологиями и космическими технологиями", — резюмировал Беднов.
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МоскваОбщество
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