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Новости Подмосковья

Мособлдума перестанет использовать пластиковую посуду в 2019 году

Вчера, 19:56
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© AFP 2018 / Patrick PleulОдноразовая посудаОдноразовая посуда
© AFP 2018 / Patrick Pleul
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Московская областная дума откажется от использования пластиковой посуды в 2019 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя регионального парламента Игоря Брынцалова.
5 декабря в Мособлдуме прошла конференция "Медиативная роль региональных законодательных органов государственной власти в рамках межрегионального диалога". Выступая на одной из секций, Брынцалов предложил отказаться от использования пластиковой посуды. Он отметил, что начать нужно с себя, в стенах Мособлдумы.
"Отказ от одноразового пластика делается с целью популяризации использования исходного сырья и материалов, а также сокращения образования отходов и снижения класса опасности отходов в источниках их образования", — отметил Игорь Брынцалов.
В международной конференции приняли участие представители парламентов 10 стран. Кроме того, приглашения получили 12 регионов России.
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Московская область
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