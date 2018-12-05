Мособлдума перестанет использовать пластиковую посуду в 2019 году

5 декабря в Мособлдуме прошла конференция "Медиативная роль региональных законодательных органов государственной власти в рамках межрегионального диалога". Выступая на одной из секций, Брынцалов предложил отказаться от использования пластиковой посуды. Он отметил, что начать нужно с себя, в стенах Мособлдумы.