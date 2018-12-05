Москвичей предупредили о сильном снегопаде до середины четверга

Заснеженная аллея на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сильный снегопад начнется в Москве в ночь со среды на четверг, самая высокая интенсивность снегопада будет ночью и утром, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сугробы подрастут до 10 сантиметров, а это четко соответствует климатической норме первой декады декабря, припорошит хорошим снегом. До пяти-шести сантиметров осадков выпадет в ночь со среды на четверг. Около 10 сантиметров снежный покров вырастет к завтрашнему утру", — сказал Тишковец.

По его словам, снегопад продолжится утром, в четверг днем выпадет один-два сантиметра снега.