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Московские службы перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники

Вчера, 17:35
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб Москвы. Архивное фотоСотрудники коммунальных служб Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Все городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в новогодние и рождественские праздники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Для всех нас с вами праздничные дни — рабочие дни. Поэтому рассчитывать на то, что кто-то будет отдыхать без причины, не приходится. Зимний период будет достаточно сложным, и первые дни января не исключение. Это значит, что нужно создать комфорт для москвичей. Убрать, очистить город, не допустить травмирования от наледей, схода снега с крыш. Эта работа у нас с вами отработана", — сказал Бирюков на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в среду.
Заммэра подчеркнул, что на уровне комплекса городского хозяйства будет работать штаб, который возглавит он лично. В него войдут руководители городских департаментов, крупных энергетических и теплосетевых компаний.
"Ещё раз подчёркиваю — праздничные дни — для нас рабочие. Нужно не допустить отключений и других ситуаций", — заметил вице-мэр.
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