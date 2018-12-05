Московские службы перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники

"Для всех нас с вами праздничные дни — рабочие дни. Поэтому рассчитывать на то, что кто-то будет отдыхать без причины, не приходится. Зимний период будет достаточно сложным, и первые дни января не исключение. Это значит, что нужно создать комфорт для москвичей. Убрать, очистить город, не допустить травмирования от наледей, схода снега с крыш. Эта работа у нас с вами отработана", — сказал Бирюков на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в среду.