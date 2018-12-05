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Москалькова объяснила, что мешает обмену капитанов "Норда" и "ЯМК-0041"

Вчера, 18:26
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фотоУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Обмен удерживаемого на Украине капитана крымского сейнера "Норд" Владимира Горбенко на капитана украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, задержанного в России за браконьерство, невозможен, пока не завершен уголовный процесс, заявила РИА Новости в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
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Капитан судна "Норд" надеется вернуться к экипажу и любимому делу
О переговорах об обмене Горбенко на Новицкого сообщила ранее сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева.
"Мы никогда не вели речь об обменах. Потому что вопросы обмена не находятся в компетенции уполномоченного. Но мы делаем все, чтобы Владимир Горбенко вернулся домой и гражданин Украины — капитан украинского судна, который находится под подпиской о невыезде на территории Симферополя — тоже мог попасть домой", — сказала Москалькова.
Она отметила, что в отношении и Горбенко, и Новицкого проводятся уголовно-процессуальные действия в рамках дел о незаконной рыбной ловле. "Они гражданские люди на гражданских судах. У них, получается, схожая ситуация. Но вот так прервать уголовный процесс невозможно. Нужно его чем-то завершить", — сказала омбудсмен.
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"Предположим, мы настаиваем, чтобы это завершилось прекращением уголовного дела. Сегодня дело уже передано в суд в отношении Владимира Горбенко, оно тоже может быть судом возвращено прокурору для дополнительного производства. Мы, российская сторона, считаем его невиновным и рассчитываем на оправдательный приговор. И тогда будет возможность вернуться домой. Если прекращено будет дело, то он будет иметь возможность свободы передвижения полностью. А если это будет обвинительный приговор, то мы бы настаивали на передачу его дела по месту жительства", — рассказала собеседница агентства.
"Вот такие переговоры ведутся, но пока окончательных решений не принято", — добавила Москалькова.
Ранее сообщалось, что Москалькова продолжает работу по возвращению Горбенко и надеется, что будет принято решение о передаче уголовного дела по месту жительства. Она отмечала, что переговорный процесс идет постоянно и с европейскими международными институтами, и с украинской стороной, которая готова к диалогу по этому поводу. По словам омбудсмена, пока остается ждать решения суда по делу Горбенко, которое должно быть 6 декабря.
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Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Члены экипажа, без капитана, в полном составе смогли вернуться в Крым лишь спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ. При этом капитан судна "Норд" по-прежнему остается на Украине. Его обвиняют в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".
Украинское судно "ЯМК-0041" было задержано российской стороной у западного побережья Крыма за незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России возбуждено уголовное дело.
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Татьяна МоскальковаУкраинаРоссияЗадержание украинскими пограничниками российского судна "Норд"В мире
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