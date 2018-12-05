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Москалькова готова помочь адвокату украинских моряков при проблемах с СИЗО

Вчера, 17:51
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фотоУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что готова помочь адвокату украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, если у него возникнут проблемы с допуском к ним в СИЗО.
Задержанный старший матрос Юрий Безъязычный в суде Симферополя. Архивное фото
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Ранее в СМИ появилась информация, что адвокат Николай Полозов якобы не смог попасть к своим подзащитным украинским морякам в Лефортово.
"По нашему законодательству, если адвокат представляет ордер и удостоверение (он должен обратиться к следователю, представить ордер и удостоверение), законодательство не позволяет отказать в защите. Поэтому если какие-то у Николая Полозова в этом отношении есть вопросы, если он считает, что нарушили право на защиту, он может обратиться ко мне как уполномоченному по правам человека, я разберусь. И при необходимости окажу помощь", — сказала Москалькова.
Она отметила, что при рассмотрении вопроса о мере пресечения всем 24 морякам были предоставлены адвокаты в соответствии с законодательством РФ.
"Всем. Потому что в качестве каждого из них в суде рассматривался вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу. И им были предоставлены адвокаты. В Москве, как мне сообщили во ФСИН, у части есть адвокаты, у некоторых нет. И сегодня я занимаюсь тем, чтобы выяснить, в чем вопрос", — сказала Москалькова.
Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
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РоссияУкраинаНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныОбщество
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