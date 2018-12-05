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Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти

Вчера, 19:40
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© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти. Архивное фотоДобыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
ВЕНА, 5 дек — РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефти участниками сделки, но пока без конкретного объема снижения в 2019 году, сообщил журналистам министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи.
Флаг ОПЕК. Архивное фото
Вчера, 05:58
ОПЕК+ за три дня попробует решить судьбу рынка нефти
В Вене 5 декабря прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который должен вынести для стран-участниц сделки рекомендацию о том, нужно ли и на сколько сокращать добычу нефти, чтобы сбалансировать рынок. В четверг, 6 декабря, эту рекомендацию предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем, 7 декабря, всем странам ОПЕК+.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. В последнее время участники сделки говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году. Это может побудить ОПЕК+ вернуться к сокращению добычи нефти.
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