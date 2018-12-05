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"Мисс мировая красавица-2018" рассказала о подготовке к конкурсу в Турции

Вчера, 17:24
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© Фото : страница worldbeauty_official в InstagramПобедительница конкурса красоты World Beauty Халимат Айбазова. Архивное фотоПобедительница конкурса красоты World Beauty Халимат Айбазова. Архивное фото
© Фото : страница worldbeauty_official в Instagram
. Девятнадцатилетняя жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова, победившая в конкурсе "Мисс мировая красавица — 2018", рассказала РИА Новости, что начинает готовиться к международному конкурсу красоты, который пройдет весной 2019 года в Турции.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Девятнадцатилетняя жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова, победившая в конкурсе "Мисс мировая красавица — 2018", рассказала РИА Новости, что начинает готовиться к международному конкурсу красоты, который пройдет весной 2019 года в Турции.
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Финал конкурса красоты, моды и таланта "Мисс мировая красавица — 2018" проходил в Москве с первого по третье декабря. В отборе участвовали более тысячи девушек из двух десятков стран. Победительницей жюри определило Айбазову.
По словам девушки, на конкурсе оценивались национальный, спортивный и вечерний костюмы. "Кокошник для национального костюма мы расшивали с мамой сами. Он был красивый, но чего-то не хватало. Мы посмотрели пару видео-уроков и сели расшивать его разными красивыми камушками… Нам просто вместе хотелось время провести", — рассказала Айбазова.
За победу в конкурсе она получила не только корону, но и возможность принять участие в международном конкурсе красоты, который пройдет весной будущего года в Турции. "Очень хочу поехать… Я принимаю участие не от того, что мне хочется какой-то медийности или мне нечего делать. Я от этого получаю удовольствие, радость и счастье. Как в детстве нас на кружки водили, я выросла, а ощущение у меня осталось", — поделилась она.
Подготовку к конкурсу Айбазова планирует начать уже в ближайшее время, как только решит вопросы, связанные с учебой. "Надо браться за себя: рацион питания, спорт, приходить в форму, готовить костюм", — сказала она.
Девушка уточнила, что здорового питания придерживается практически все время и не ест мясо. В спорте она предпочитает активные тренировки и танцы.
"Костюм тоже очень важен. Помимо конкурса красоты, это еще и конкурс нарядов, поэтому нужно будет сделать что-то очень красивое, яркое, что будет показывать непосредственность своего народа", — отметила она. Наряду с подготовкой внешнего вида, по ее мнению, "нужно обязательно внутренне себя прокачивать, чтобы свободно общаться с людьми, вести себя, потому что это все замечается".
Для этого Айбазова старается быть в курсе всех важных новостей, а также занимается общественной деятельностью.
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Халимат АйбазоваТурцияРостов-на-ДонуОбщество
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