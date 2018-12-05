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МИД Украины считает продление договора о дружбе с Россией нецелесообразным

Вчера, 19:14
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фотоГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар считает, что Киеву нецелесообразно продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.
Депутат Юрий Бойко. Архивное фото
4 декабря, 12:22
Оппозиция Украины связала разрыв договора о дружбе с Россией с выборами
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной является основополагающим документом российско-украинских отношений. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник внес в Раду законопроект о прекращении его действия.
"Этот договор для нас теряет юридическое основание, чтобы его продлевать. Дальнейшее продление на следующий 10-летний период считаем нецелесообразным", — сказал в среду Боднар на заседании комитета Верховной рады Украины по иностранным делам.
Он пояснил что в прекращении действия договора на более ранних этапах не было необходимости, поскольку это навредило бы надлежащей подготовке судебного иска Украины против России, сбору необходимой доказательной базы и подаче в международные инстанции. При этом Боднар не уточнил, о каком иске идет речь.
В сентябре Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.
Город Симферополь в Крыму. Архивное фото
4 декабря, 11:30
В Крыму прокомментировали выход Украины из договора о дружбе с Россией
Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.
Пилите, Петр, пилите!
Вчера, 18:31
Пилите, Петр, пилите!Петр Порошенко предложил Верховной раде <a href="https://ria.ru/world/20181205/1543459739.html" target="_blank">расторгнуть договор</a> о дружбе с Россией. В Госдуме, в свою очередь, заявили, что денонсация документа станет поводом вновь поднять вопрос о том, где проходит граница между странами.
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РоссияУкраинаСитуация на Украине. Декабрь 2018В мире
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