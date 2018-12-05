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Международная научная конференция о реформировании органов опеки

Вчера, 17:18
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10-11 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится международная научно-практическая конференция "Преодоление социального сиротства: реформирование органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан".
10-11 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится международная научно-практическая конференция "Преодоление социального сиротства: реформирование органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан".

Участники:
— заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Ирина РОМАНОВА;
— заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алла ДЗУГАЕВА;
— заместитель министра образования Московской области Людмила ОВЕЧКИНА;
— первый заместитель министра социального развития и труда Астраханской области Елена МАКСЮТИНА;
— заместитель руководителя департамента развития новых форм образования Агентства стратегических инициатив Надежда ИВАНОВА;
— первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по поддержке семьи, материнства и детства Юлия ЗИМОВА;
— доктор психологических наук Галина СЕМЬЯ;
— заведующая кафедрой международного права Южного федерального университета Анна ТАРАСОВА;
— эксперты по защите прав детей из Белоруссии, Молдавии, Финляндии, Великобритании.

Конференцию проводит Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, АНО "Центр развития социальных проектов" в рамках реализации проекта "Реформирование работы органов опеки и попечительства".
Будут обсуждены вопросы повышения эффективности деятельности профильных специалистов.
Участники конференции – руководители и специалисты органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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