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Рязанская область

Любимов подвел итоги года "Бережливого производства" в Рязанской области

Вчера, 20:08
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фотоГубернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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РЯЗАНЬ, 5 дек — РИА Новости. Внедрение в Рязанской области концепции "бережливого производства" позволит сделать жизнь людей в регионе лучше, заявил в среду губернатор Николай Любимов в рамках всероссийского форума "Бережливое производство", который прошел в Рязанской области 5 декабря.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
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В работе форума участвовали делегации 27 регионов России, в чей состав вошли руководители, бизнесмены и представители государственного сектора. Специальным гостем форума стал профессор промышленной и операционной инженерии Мичиганского университета "Дао Тойота" Джеффри Лайкер.
Приветствуя участников форума, Николай Любимов отметил, что это мероприятие объединило в Рязани тех, кто понимает актуальность и важность внедрения принципов "бережливого производства".
"Глава государства ставит перед нами задачу обеспечить социально-экономический прорыв России. Все мы понимаем, что осуществить его может только эффективный государственный аппарат и сильная экономика. Этого возможно достичь с помощью проектного, бережливого управления, добиваясь изменений, в центре которых – человек", – сказал губернатор.
Николай Любимов. Архивное фото
4 декабря, 19:43
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Николай Любимов подвел итоги года "Бережливого производства" в Рязанской области, который дал старт к переходу на качественно новый этап развития системы управления, основанной на принципах бережливости. Региону за это время удалось успешно реализовать более 100 проектов в аппарате правительства, органах исполнительной власти, в подведомственных учреждениях. Благодаря бережливым технологиям в министерствах удалось значительно сократить сроки документооборота. Экономическая выгода от такой оптимизации составит около 4 миллионов рублей в год. Активная работа по внедрению принципов бережливого производства ведется в социальной сфере, здравоохранении, ЖКХ, государственном секторе, а также на промышленных предприятиях Рязанской области.
"Бережливый регион – это для нас не килограммы, рубли и прочие показатели. Это, прежде всего, люди, которые в итоге будут жить лучше, смогут без напряжения общаться с властью, соцзащитой, медициной", – отметил Любимов.
Рязань. Архивное фото
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В числе важных результатов он назвал вхождение области в тройку лучших регионов по тиражированию федерального проекта "Бережливая поликлиника", который реализуют министерство здравоохранения РФ и корпорация "Росатом". Включение в проект позволило повысить эффективность производства на таких промышленных предприятиях, как СААЗ-Комплект, Рязанский шпалопропиточный завод, завод "Русская Кожа", Рязанский завод автофургонов и компания Точинвест. В ближайшее время в процесс планируется вовлечь еще 103 предприятия Рязанской области.
"Задача, которую поставил перед нами президент Владимир Путин, достаточно амбициозна. Это обеспечение к 2024 году роста производительности труда на предприятиях несырьевых отраслей экономики не меньше 5% в год. Наш регион приложит все усилия для достижения этой цели. Мы строим новую модель управления – модель открытого диалога, где работа каждого человека воспринимается как важный вклад в одно общее дело. В наших планах – вовлечь в проект "Бережливое правительство" все органы исполнительной власти, муниципальные образования и подведомственные учреждения", — сказал Любимов.
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Рязанская областьЭкономика
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