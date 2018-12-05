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Липецкий омбудсмен рассказала о лечении анорексии у 14-летних моделей

Вчера, 17:52
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© РИА Новости / Алексей КуденкоБольница. Архивное фотоБольница. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Липецкие медики делали все возможное для лечения 14-летний сестер-близнецов, страдающих анорексией, но родители забрали их из больницы, при этом ни одна из девочек на территории Липецкой области в кому не впадала, сообщила РИА Новости в среду уполномоченный по правам ребенка в регионе Людмила Куракова.
Анорексия. Архивное фото
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Телеканал "Москва 24" сообщил о том, что московские медики спасают 14-летних сестер-близнецов из Липецкой области, страдающих анорексией. По данным телеканала, девочки после одного из дефиле попали в реанимацию. Одна из близняшек находится в коме. Девочки занимались в модельном агентстве, где им сказали сбросить вес, чтобы было видно скулы, в итоге одна из девочек похудела до 36 килограммов, вторая — до 40 килограммов. Сначала девочки лечились в Липецке, но потом было принято решение перевести их в Москву, отмечается в видеосюжете.
По данным Кураковой, девочкам в декабре исполнится 15 лет. Живут они в селе недалеко от Липецка.
"Надо начинать с того, что когда у девочек случилась эта проблема на показе, в первую очередь они попали в частную клинику Воронежа. Какие причины там были (из-за чего девочки покинули клинику – ред.), мы не будем говорить, но позже, по направлению Грязинской поликлиники получили направление в Липецкую областную больницу. Они прибыли туда самостоятельно, их не привезли в таком тяжелом состоянии, как подается в соцсетях", — прокомментировала омбудсмен.
В липецкую больницу, по данным Кураковой, девочки поступили 30 октября, а уже 13 ноября их забрала мать, подписав соответствующий отказ от лечения.
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"Они прошли буквально все, что можно — психиатр, психотерапевт, гастроэнтеролог и так далее. Все до одного врача посмотрели девочек и выстроили свой диагноз и программу, как с ними работать. Поработали они до 13 ноября. Мама пришла и забрала детей. У нее есть такое право, она написала отказ от лечения. У одной девочки была сонливость от препаратов, но в кому она не впадала, как говорят врачи", — отметила собеседница.
"В липецкой области комы не было", — подчеркнула она.
При этом, отметила омбудсмен, липецкие медики связались с федеральным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, и сотрудники центра согласились принять девочек.
"То есть из федерального центра получен ответ о возможности проведения лечения в плановом порядке", — уточнила Куракова.
По ее словам, ни к кому из официальных лиц в Липецкой области — к губернатору, директору управления здравоохранения или омбудсмену — семья близняшек не обращалась.
"Они просто приняли решение — сначала в Воронеж, потом в Липецк, потом в Москву. Кому-то, может быть, не доверяют, где-то, может быть, условия не те, какие хотелось бы иметь. Но каждый старается сделать так, чтобы дети были живы", — резюмировала омбудсмен.
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