Ле Пен посоветовала Макрону поговорить с "желтыми жилетами"

"Про соринку и бревно – как раз об этом". Политолог о протестах во Франции

Россия призвала Францию воздержаться от чрезмерного применения силы во время протестов и обеспечить безопасность журналистов. Политолог Сергей Козлов в эфире радио Sputnik сравнил реакцию Запада на события во Франции и на "евромайдан" 2013-2014 годов в Киеве.