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Ле Пен посоветовала Макрону поговорить с "желтыми жилетами"

Вчера, 18:06
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© AFP 2018 / Thomas SamsonДепутат Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа департамента Па-де-Кале Марин Ле Пен. Архивное фотоДепутат Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа департамента Па-де-Кале Марин Ле Пен. Архивное фото
© AFP 2018 / Thomas Samson
ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Лидер французской правой партии "Национальное объединение", претендент на президентский пост в 2017 году Марин Ле Пен советует президенту Франции Эммануэлю Макрону встретиться с представителями "желтых жилетов", которые готовят новую акцию протеста в субботу, 8 декабря.
Сотрудник правоохранительных органов и активисты во время протестной акции движения желтые жилеты в Париже
Вчера, 15:40
"Про соринку и бревно – как раз об этом". Политолог о протестах во ФранцииРоссия призвала Францию воздержаться от чрезмерного применения силы во время протестов и обеспечить безопасность журналистов. Политолог Сергей Козлов в эфире радио Sputnik сравнил реакцию Запада на события во Франции и на "евромайдан" 2013-2014 годов в Киеве.
Политик считает, что слова президента Франции способны успокоить ситуацию, если, конечно, представители движения будут услышаны.
Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения. Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о ряде мер для успокоения обстановки в стране, в частности о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо.
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Эммануэль МакронМарин Ле ПенФранцияАкции протеста в ПарижеВ мире
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