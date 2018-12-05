Кто и что пилит в Киеве: ГПУ против российского бизнеса

Ну, не так же глупы украинские власти, чтобы пилить тот самый сук, на котором сидят. Не зря же Юрий Луценко особо подчеркивает, что санкции коснутся только отдельных физических и юридических лиц. Правда, тут же добавляет, что необходимо положить конец ведению бизнеса россиян в стране. Да, как же вас понять, господин генпрокурор, это прямо ребус какой-то: отменить нельзя запретить. Где запятые-то расставлять? Или это так – сотрясание воздуха под выборные паруса? Вот только куда они направят корабль? Ответ очевиден многим, в том числе и политикам на Украине.