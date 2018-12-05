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Кто и что пилит в Киеве: ГПУ против российского бизнеса

Вчера, 17:34
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания генеральной прокуратуры УкраиныСотрудники полиции у здания генеральной прокуратуры Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Генеральному прокурору Украины очень хочется "заморозить" активы российских компаний в стране. Надо так понимать, уже и отдельные счета в особо доверенных банках готовы.
Ломать – не строить. Эту прописную истину, наверное, знают и на Украине, вернее в Киеве, но почему-то упорно только разрушают. На днях с очередной антироссийской инициативой выступил генпрокурор незалежной Юрий Луценко. После введения военного положения из-за инцидента в Керченском проливе он призвал переосмыслить, что происходит с российским бизнесом на Украине. Сам, он, видимо, уже  успешно справился с этим сложным умственным процессом, результатом которого стало предложение заморозить российские активы. Луценко как член СНБО написал письмо на имя главы государства с просьбой воспользоваться законом о санкциях. 
Герб Украины в подземном переходе в Киеве
Вчера, 15:01
Политолог: антироссийская кампания Украины переходит в новую "категорию"На Украине предложили наказывать за "пропаганду русского мира". Комментируя эту идею в эфире радио Sputnik, политолог Сергей Журавский высказал мнение, что таким образом киевские власти готовятся к выборам.
Ну, не так же глупы украинские власти, чтобы пилить тот самый сук, на котором сидят. Не зря же Юрий Луценко особо подчеркивает, что санкции коснутся только отдельных физических и юридических лиц. Правда,  тут же  добавляет,  что  необходимо положить конец ведению бизнеса россиян в стране. Да, как же вас понять, господин генпрокурор, это прямо ребус какой-то: отменить нельзя запретить. Где запятые-то расставлять? Или это так – сотрясание воздуха под выборные паруса? Вот только куда они направят корабль? Ответ очевиден многим, в том числе и политикам на Украине.
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича
Вчера, 10:03
Эксперт: работать нашим инвесторам на Украине стало невозможноНа Украине предсказали последствия ухода российского бизнеса. Вернуть его будет очень непросто, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев.
Экс-депутат Верховной рады Анна Герман предупредила о катастрофических последствиях ухода российских компаний с территории страны. Она  заявила, что если  российские предприниматели свернут свой бизнес, то  украинцы останутся без работы и денег, потому как на предприятиях из России работают не "люди из Кремля",  а местные жители. Герман отметила, что сегодня  нужно не антироссийскую позицию демонстрировать, а делать жизнь украинцев лучше. Но украинским властям это, очевидно, не очень интересно, гораздо увлекательней прибыль меж собой делить. Хотя без российских компаний и делить будет нечего. Разве что активы соседа распилить "по-украински" – без суда и следствия.  
Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik
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Генеральная прокуратура УкраиныЮрий ЛуценкоРоссияУкраинаАкценты - В прямом эфире
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