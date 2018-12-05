Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Религия и мировоззрение

Константинополь ждет участия представителей УПЦ в "объединительном соборе"

Вчера, 18:33
2145
© AFP 2018 / Ozan KoseПредстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I . Архивное фотоПредстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I . Архивное фото
© AFP 2018 / Ozan Kose
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Константинополь утверждает, что в "объединительном соборе" в Киеве ожидается участие всех присутствующих на Украине церковных структур, в том числе канонической Украинской православной церкви. При этом УПЦ не раз заявляла, что участвовать в таком мероприятии не намерена.
Патриарх Филарет (предстоятель неканонической церковной структуры Украины) во время молебна. Архивное фото
Вчера, 17:22Религия и мировоззрение
Политолог считает, что Киев будет давить на УПЦ до ее полного запрета
"Ожидается, что участвовать будут иерархи всех существующих в стране церковных юрисдикций, которые изберут предстоятеля автокефальной церкви Украины. Интерес сосредоточен на архиереях церкви митрополита Онуфрия Московского патриархата", — говорится в краткой заметке в официальном блоге Константинопольского патриархата "Свет Фанара". Издание отмечает, что собор созывает митрополит Галльский Эммануил.
Ранее глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент сообщил, что каноническая Украинская православная церковь не будет участвовать в "объединительном" соборе в Киеве, поскольку создание украинской автокефальной церкви не отвечает каноническим нормам.
О том, что "объединительный" церковный собор состоится 15 декабря в Киеве, сообщил в среду президент Украины Петр Порошенко. Этот собор должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля. Проект устава был утвержден на Синоде Константинопольского патриархата 27-29 ноября. Однако, судя по публикациям, новая церковь будет сильно ограничена в правах – не сможет самостоятельно решать важные вопросы, канонизировать святых, варить миро для таинства миропомазания. При этом действующая на Украине каноническая УПЦ является полностью автономной и самостоятельно принимает решения.
Представители Украинской православной церкви. Архивное фото
Вчера, 15:53Религия и мировоззрение
"Объединительный" собор на Украине станет позорной страницей, заявили в РПЦ
В Константинопольском патриархате подтвердили РИА Новости дату собора и сообщили, что в патриархии не стали включать это в официальное сообщение по итогам Синода 27-29 ноября.
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.
Раскол в православном мире: быть или не быть
30 октября, 18:34
Раскол в православном мире: быть или не быть
Оценить 56
Константинопольский патриархатУкраинская православная церковьУкраинаСитуация вокруг УПЦ
Лучшие комментарии
Ian Broshchuck5 декабря, 18:44
Вот уж фтопку! Где тот Стамбул и где Православие?..
Рекомендуем
Путин объяснил, почему не хочет разговаривать с Порошенко
Путин объяснил отказ общаться с Порошенко
РИА
Новости
Лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль и региональный кандидат Франсиско Серрано радуются ретультатам выборов в Севилье, Испания
Европу трясет от очередной "победы русских спецслужб"
Посетители в зале банкоматов в отделении Сбербанка. Архивное фото
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Флаг СССР. Архивное фото
На Камчатке "граждане СССР" массово отказываются платить за электроэнергию
Лента
новостей
Акция националистов в Киеве за введение военного положения в стране и разрыв дипломатических отношений с Россией
Киев разрывает договор о дружбе. Это дает повод пересмотреть границы
Спящий мужчина
Ученые назвали оптимальную длительность сна
Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. 4 декабря 2018
Пушков ответил на ультиматум Помпео по ДРСМД
Украинский пограничник на границе с Россией. Архивное фото
Украина предложила РФ обмен заключенными
Украинский военнослужащий смотрит на активистов, копающих траншеи на побережье Азовского моря у города Мариуполь. 26 ноября 2018
Киев назвал условие прекращения военного положения
Боевой лазер Пересвет заступил на опытно-боевое дежурство
Опубликовано видео развертывания боевого лазера "Пересвет"
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
ЕС хоронит доллар. На поминки пригласили Россию
Девушка едет на велосипеде по улице в Москве. Архивное фото
В России ввели новые дорожные знаки и разметку
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала