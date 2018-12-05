Коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину

Ранее в ООН заявили, что в провинции Дейр-эз-Зор боевики удерживают семь тысяч мирных граждан.

Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории Сирии. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но, по ее словам, они соответствуют международным нормам.