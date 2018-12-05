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Коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину

Вчера, 23:21
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© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton ElliottАмериканские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Архивное фотоАмериканские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Архивное фото
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton Elliott
В результате атаки погибли пять человек, еще несколько получили ранения. По информации ООН, в районе авиаудара боевики удерживают семь тысяч мирных граждан.
БЕЙРУТ, 5 дек — РИА Новости. Сирийское национальное агентство САНА сообщило, что самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.
Дамаск. Архивное фото
3 декабря, 14:06
В МИД Сирии прокомментировали ракетный удар коалиции
Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.
Ранее в ООН заявили, что в провинции Дейр-эз-Зор боевики удерживают семь тысяч мирных граждан.
Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории Сирии. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но, по ее словам, они соответствуют международным нормам.
Сирия. Архивное фото
2 декабря, 23:58
Коалиция выпустила ракеты по позициям сирийской армии, сообщают СМИИнцидент произошел вечером к югу от города ас-Сухне. В результате налета нанесен материальный ущерб.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористов, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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СирияВойна в СирииХроника событий - Война в Сирии
Лучшие комментарии
Сергей С.6 декабря, 00:39
да зачем призывать какую то корманную ООН, вы же на своей земле. Мы вам ракет дали бесплатно, сами помогаем, сбивайте их к такой то бабушке, нарушили пространство, сами виноваты. Стрельнули- получили ответку. Пусть они идут кричать в ООН. А потом скажите, что запрашивали цель нарушения пространства страны, никто не ответил.
Всегаллактический император6 декабря, 00:53
Ничего, пиндосы, рано радуйтесь, Россия все-равно всех победит.
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