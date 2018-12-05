Киев потребовал провести встречу в "будапештском формате"

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины требует провести срочные консультации в "будапештском формате" (Россия, Украина, Великобритания, США) после инцидента в Черном море.

"Министерство иностранных дел Украины 27 ноября 2018 года, на основании пункта шесть меморандума, обратилось к странам-подписантам будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций с целью обеспечения полного соблюдения обязательств", – говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что Украина 24 года назад отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые были закреплены Великобританией, США и РФ в будапештском меморандуме в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Согласно документу, государства обязались воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости, добавили в МИД.

Ранее страны G7 и Евросоюз выступили с заявлениями по поводу инцидента в Черном море, при этом никаких решений о новых санкциях против РФ, о которых просил Киев, не принято. ЕС призвал обе стороны снизить эскалацию и проявлять максимальную сдержанность.