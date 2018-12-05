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Киев потребовал провести встречу в "будапештском формате"

Вчера, 19:52
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Керченский пролив. Архивное фотоВид на Керченский пролив. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины требует провести срочные консультации в "будапештском формате" (Россия, Украина, Великобритания, США) после инцидента в Черном море.
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"Министерство иностранных дел Украины 27 ноября 2018 года, на основании пункта шесть меморандума, обратилось к странам-подписантам будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций с целью обеспечения полного соблюдения обязательств", – говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что Украина 24 года назад отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые были закреплены Великобританией, США и РФ в будапештском меморандуме в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Согласно документу, государства обязались воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости, добавили в МИД.
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Ранее страны G7 и Евросоюз выступили с заявлениями по поводу инцидента в Черном море, при этом никаких решений о новых санкциях против РФ, о которых просил Киев, не принято. ЕС призвал обе стороны снизить эскалацию и проявлять максимальную сдержанность.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНД. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
Топор войны
26 ноября, 12:16
Топор войныСНБО и президент Украины Петр Порошенко поддержали введение <a href="https://ria.ru/politics/20181126/1533491445.html" target="_blank">военного положения</a> на территории страны на 60 суток. По мнению политиков и экспертов, этот шаг нужен для отмены предстоящих президентских выборов.
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СШАВеликобританияУкраинаРоссияНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВ мире
Лучшие комментарии
Максим Солдусов5 декабря, 20:12
Требует у кого? У России или Вашингтона?
Надоел уже этот украинский цирк. Надеюсь что в следующий раз Россия будет реагировать еще жестче.
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