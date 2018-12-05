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Киев назвал условие прекращения военного положения

Вчера, 18:54
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© AFP 2018 / Sega VolskiiУкраинский военнослужащий смотрит на активистов, копающих траншеи на побережье Азовского моря у города Мариуполь. 26 ноября 2018Украинский военнослужащий смотрит на активистов, копающих траншеи на побережье Азовского моря у города Мариуполь. 26 ноября 2018
© AFP 2018 / Sega Volskii
Режим могут отменить, если на Украине не будут чувствовать угроз, а внешняя ситуация нормализуется, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допустил, что действие военного положения в нескольких областях страны могут прекратить досрочно.
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"Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никаких оснований для продления военного положения не будет. Также если ситуация нормализуется, возможно рассматривать досрочное его прекращение", — заявил Гройсман на встрече с региональными СМИ в среду в Киеве. Видео размещено на его странице в Facebook.
Ранее депутат Рады Иван Винник заявил, что военное положение могут продлить, если "навязанная Россией" внешняя ситуация не нормализуется.
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Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в десяти областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили российскую границу и были задержаны. Режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Документ вступил в силу 29 ноября.
Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили спецоперацией. Глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.
По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
Военное положение на Украине
27 ноября, 15:14
Военное положение на Украине
Оценить 641
Владимир ГройсманУкраинаВведение военного положения на УкраинеВ мире
Лучшие комментарии
avlaq5 декабря, 19:04
Будет команда из обкома, будет и отмена, что из себя великого то строить. Беда, только в обкоме тоже неразбериха, не до Украины.
Prostori Sibiri5 декабря, 19:24
Неужели "мальчики" наигрались в войнушку? Может и можете досрочно прекратить, только не вы, а хозяин, если решит, что ваши дни у власти сочтены.
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