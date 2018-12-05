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Госпитальные суда ВМФ пройдут модернизацию

Вчера, 18:31
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГоспитальное судно Северного флота РФ Свирь. Архивное фотоГоспитальное судно Северного флота РФ Свирь. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Львов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Госпитальные суда, входящие в состав ВМФ РФ, пройдут модернизацию и будут эксплуатироваться до 2030 года, сообщил начальник медицинской службы главного командования Военно-морского флота капитан 1 ранга Игорь Мосягин, выступая на рабочей сессии "Приоритетные проекты научно-технологического развития в сфере арктической медицины и экологии человека на Севере" в рамках VIII международного форума "Арктика: настоящее и будущее".
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"Важным направлением развития морской медицины является восстановление технической готовности и модернизация морских госпитальных судов. В настоящее время в состав Военно-морского флота входят три морских госпитальных судна: на Тихоокеанском флоте – "Иртыш", на Северном флоте – "Свирь", на Черноморском флоте – "Енисей". До 2022 года все три судна должны пройти капитальный ремонт и модернизацию и использоваться флотом минимум до 2030 года", — сказал он.
По его словам, прорабатывается вопрос строительства новых госпитальных судов, а также применения новых судов тылового обеспечения в интересах медицинской службы флотов.
"Госпитальные суда можно использовать не только по прямому назначению – то есть для медицинского обеспечения группировок сил в дальней морской зоне, но и для оказания помощи населению при гуманитарных катастрофах, в труднодоступных населенных пунктах на островах и побережье, трудящимся на объектах морской деятельности в Арктическом регионе, а также медико-психологической реабилитации летного состава морской авиации при длительных походах", — отметил Мосягин.
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