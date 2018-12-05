Госпитальные суда ВМФ пройдут модернизацию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Госпитальные суда, входящие в состав ВМФ РФ, пройдут модернизацию и будут эксплуатироваться до 2030 года, сообщил начальник медицинской службы главного командования Военно-морского флота капитан 1 ранга Игорь Мосягин, выступая на рабочей сессии "Приоритетные проекты научно-технологического развития в сфере арктической медицины и экологии человека на Севере" в рамках VIII международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

"Важным направлением развития морской медицины является восстановление технической готовности и модернизация морских госпитальных судов. В настоящее время в состав Военно-морского флота входят три морских госпитальных судна: на Тихоокеанском флоте – "Иртыш", на Северном флоте – "Свирь", на Черноморском флоте – "Енисей". До 2022 года все три судна должны пройти капитальный ремонт и модернизацию и использоваться флотом минимум до 2030 года", — сказал он.

По его словам, прорабатывается вопрос строительства новых госпитальных судов, а также применения новых судов тылового обеспечения в интересах медицинской службы флотов.