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Глава Роскомнадзора поддержал закон о защите детей от колумбайн-сообществ

Вчера, 17:24
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава Роскомнадзор Александр Жаров считает важным принятый Госдумой закон, направленный на защиту детей от колумбайн-сообществ в интернете.
Безопасность 2.0: как общество противостоит киберпреступности
13 июня, 10:30
Безопасность 2.0: как общество противостоит киберпреступностиВ современном мире информационное пространство нередко используется преступниками в корыстных целях. Они занимаются вымогательством, похищением личных данных, создают группы смерти, и это далеко не полный список.
Во вторник Государственная дума на пленарном заседании приняла закон, направленный на защиту жизни детей от колумбайн-сообществ и оперативное выявление преступников, вовлекающих несовершеннолетних в опасную деятельность.
"Я считаю, это очень важно, поскольку, на сегодняшний день срок удаления провайдером хостинга такой запрещенной информации снижен с трех дней до суток. И очевидно, что чем быстрее такая информация исчезает из сети, тем меньшее количество детей, подростков страдает от нее", — сказал Жаров на заседании попечительского совета Российской академии образования.
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РоскомнадзорАлександр ЖаровРоссияОбщество
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