Форум "Арктика: настоящее и будущее" стартовал в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Восьмой международный форум "Арктика: настоящее и будущее" стартовал 5 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает портал Arctic.ru.

Участники пленарного заседания отметили, что работа госкомиссии по развитию Арктики была возобновлена. Они также добавили, что Российская Арктика — это порядка 90% экспорта и, по сути, экономика РФ базируется именно в этом регионе.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко отметила, что у Арктики большое настоящее и безопасное будущее. Она напомнила, что с момента распада СССР вопросами Арктики занимались энтузиасты, а сегодняшний форум стал итогом первого десятилетия после подписания национальной программы развития Арктики.

Михаил Кучерявый, вице-губернатор Санкт-Петербурга, добавил, что развитие Арктики — это заслуга неравнодушных людей.

Помощник секретаря Совета безопасности Сергей Вахруков отметил, что Арктика должна быть территорией мира и диалога. По его словам, на данный момент в регионе нет предмета для конфликта и в дальнейшем быть не должно.

Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор отметил, что настоящее Арктики не ужасное, но нужно повернуться к наиболее важным вопросам, таким как развитие арктических территорий, принять закон по районированию Арктики, чтобы люди могли жить по этому закону.