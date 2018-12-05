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Экология

Форум "Арктика: настоящее и будущее" стартовал в Санкт-Петербурге

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Александр Гальперин /Форум Арктика: настоящее и будущее стартовал в Санкт-ПетербургеФорум Арктика: настоящее и будущее стартовал в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин /
Восьмой международный форум "Арктика: настоящее и будущее" стартовал 5 декабря в Санкт-Петербурге.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Восьмой международный форум "Арктика: настоящее и будущее" стартовал 5 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает портал Arctic.ru.
Участники пленарного заседания отметили, что работа госкомиссии по развитию Арктики была возобновлена. Они также добавили, что Российская Арктика — это порядка 90% экспорта и, по сути, экономика РФ базируется именно в этом регионе.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко отметила, что у Арктики большое настоящее и безопасное будущее. Она напомнила, что с момента распада СССР вопросами Арктики занимались энтузиасты, а сегодняшний форум стал итогом первого десятилетия после подписания национальной программы развития Арктики.
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Михаил Кучерявый, вице-губернатор Санкт-Петербурга, добавил, что развитие Арктики — это заслуга неравнодушных людей.
Помощник секретаря Совета безопасности Сергей Вахруков отметил, что Арктика должна быть территорией мира и диалога. По его словам, на данный момент в регионе нет предмета для конфликта и в дальнейшем быть не должно.
Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор отметил, что настоящее Арктики не ужасное, но нужно повернуться к наиболее важным вопросам, таким как развитие арктических территорий, принять закон по районированию Арктики, чтобы люди могли жить по этому закону.
Заместитель главы дирекции Северного морского пути, начальник управления развития СМП и прибрежных территорий ГК "Росатом" Максим Кулинко сообщил, что 4 декабря Государственная Дума России в двух чтениях приняла закон о наделении "Росатома" полномочиями инфраструктурного оператора СМП. Он также выразил надежду, что этот документ будет подписан президентом до конца текущего года.
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