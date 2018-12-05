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ФАС возбудила антимонопольное дело против "Лукойла"

Вчера, 20:29
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкCтационарная платформа компании Лукойл. Архивное фотоCтационарная платформа компании Лукойл. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против "Лукойла" после жалоб "Башнефти" и "Башнефть-Полюса" по цене перевалки на терминале "Варандей", заявил журналистам глава службы Игорь Артемьев.
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России
29 ноября, 10:31
ФАС нашла картельный сговор при благоустройстве МосквыМосковское управление ФАС выявило признаки картельного сговора между участниками 14 аукционов на выполнение работ по благоустройству для нужд инженерных служб на юге столицы.
"Занимаемся этой темой, "Варандеем", мы возбудили дело, идет процедура расследования. Я уже знаю все цифры, которые есть, идет анализ этих цифр",- сказал Артемьев. Он также отметил, что расследование дела может завершиться до конца года.
"Я, наверное, буду просить своих коллег, уже поскольку некоторая ясность, я думаю, у них есть, завершать дело, может быть, даже до конца года",- добавил он.
Ранее в ФАС сообщали, что "Башнефть" и "Башнефть-Полюс" подали жалобу на "Лукойл" из-за разногласий в стоимости перевалки на терминале "Варандей". В октябре рассмотрение уже переносилось, и также на основании необходимости запроса дополнительных материалов.
Прорыв трубы отопления
26 ноября, 18:48
ФАС возбудила дело из-за несвоевременного ремонта теплосетей в КурскеКурское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило в пятницу дело в отношении курского филиала энергокомпании "Квадра" по признакам нарушения закона "О защите конкуренции" в связи с несвоевременным ремонтом тепловых сетей и их модернизацией, говорится в сообщении ведомства.
"Башнефть-Полюс" — совместное предприятие "Башнефти" (74,9%) и "Лукойла" (25,1%), разрабатывает месторождения имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе. В октябре 2016 года "Роснефть" купила 50,0755% акций "Башнефти" у государства, став таким образом участником проекта как материнская компания "Башнефти".
После этого "Роснефть" обратилась к "Лукойлу" с предложением о досрочном расторжении соглашения о поставках нефти "Башнефти" и встречной поставке нефтепродуктов трейдинговой дочке "Лукойла", компании Litasco, и контракты были расторгнуты по обоюдному согласию. Добытая на месторождении нефть поступает на морской ледостойкий отгрузочный причал "Варандей" компании "Лукойл". Оттуда нефть отгружается на суда "Совкомфлота", которые транспортируют ее по Северному морскому пути.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
30 октября, 19:11
ФАС завела дело из-за дорогого топлива для независимых АЗС на Камчатке
В октябре 2017 года источник в отрасли говорил РИА Новости, что "Роснефть" и "Лукойл" не могут договориться о тарифах на перевалку нефти на "Варандее" начиная с весны; "Лукойл" настаивает на значительном увеличении тарифа, поэтому в поиске альтернативного маршрута поставок "Роснефть" обратилась в "Транснефть" с письмом о возможности и экономической целесообразности строительства нефтепровода и подключения к магистральной системе "Транснефти". Советник президента "Транснефти" Игорь Демин подтверждал тогда получение такого обращения "Роснефти".
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ЛУКОЙЛФедеральная антимонопольная служба РФЭкономика
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