ЕС создаст сеть независимых проверщиков фактов для борьбы с дезинформацией

БРЮССЕЛЬ, 5 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия с целью борьбы с дезинформацией будет содействовать созданию в странах-членах Евросоюза сети независимых проверщиков фактов, сообщила еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэль.

Исполнительная коллегия ЕС в среду обнародовала план "противодействия дезинформации" в преддверии выборов в Европарламент в мае 2019 года. Проводимые в ЕС опросы показывают, что среди европейцев уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился. Одновременно резко усилилась активность политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций.

"Мы будем содействовать созданию европейской сети независимых проверщиков фактов. Их работа важна в процессе борьбы с дезинформацией и позволяет проверять ее на основе реальных фактов. Это соответствует принципам плюрализма СМИ и свободы выражения мнения", — сказала Габриэль журналистам.