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ЕС создаст сеть независимых проверщиков фактов для борьбы с дезинформацией

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фотоЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 5 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия с целью борьбы с дезинформацией будет содействовать созданию в странах-членах Евросоюза сети независимых проверщиков фактов, сообщила еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэль.
Еврокомиссия. Архивное фото
Вчера, 16:20
Еврокомиссия назвала Россию главным источником дезинформации в Европе
Исполнительная коллегия ЕС в среду обнародовала план "противодействия дезинформации" в преддверии выборов в Европарламент в мае 2019 года. Проводимые в ЕС опросы показывают, что среди европейцев уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился. Одновременно резко усилилась активность политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций.
"Мы будем содействовать созданию европейской сети независимых проверщиков фактов. Их работа важна в процессе борьбы с дезинформацией и позволяет проверять ее на основе реальных фактов. Это соответствует принципам плюрализма СМИ и свободы выражения мнения", — сказала Габриэль журналистам.
В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представления о демократии в европейском обществе и парламентаризма.
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