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Экс-советника космического агентства Украины подозревают в хищении

Вчера, 17:34
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© РИА НовостиНациональное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фотоНациональное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Национальное антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении двум мужчинам, один из которых — экс-советник директора украинского Государственного космического агентства, в причастности к причинению ущерба предприятию "Укркосмос" на 8,2 миллиона долларов.
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"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении двум лицам, предположительно причастным к причинению 8,245 миллиона долларов убытков госпредприятию "Укркосмос", — говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в среду на сайте НАБУ.
По информации бюро, один из подозреваемых — бывший внештатный советник генерального директора Государственного космического агентства Украины. Его обвиняют в присвоении имущества и "легализации денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем".
"В течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,245 млн долларов, предоставленные в рамках кредита экспортного агентства Канады и предназначенные для строительства ракеты-носителя. В результате таких действий сорван запуск первого украинского спутника "Лыбидь" как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины", — добавили в НАБУ.
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Контракт на создание спутника "Лыбидь" был заключен в декабре 2009 года Национальным космическим агентством Украины (НКАУ, с 2010 года — ГКАУ) с канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates, Ltd (MDA). Общая сумма контракта составила 254 миллиона долларов. Заказчиком космического аппарата является Украина, но юридически по этому спутнику работает российская компания "Информационные спутниковые системы" с канадской компанией MDA.
Запуск спутника был запланирован на ракете-носителе "Зенит-3SLB" с космодрома Байконур еще в 2011 году, однако не состоялся до сих пор. Одной из причин задержек с запуском спутника "Лыбидь" стали финансовые проблемы украинского предприятия "Южмаш", отвечающего за изготовление ракеты "Зенит", которая должна вывести спутник на орбиту.
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УкраинаСитуация на Украине. Декабрь 2018В мире
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