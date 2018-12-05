Эксперт оценил испытанный Украиной комплекс ПВО С-125

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Испытанный Украиной ракетный комплекс С-125 не представляет военного интереса, поскольку для полноценной модернизации этой старой советской системы у Киева не хватило бы ресурсов, заявил РИА Новости в среду военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил об удачном испытании новых крылатых ракет, которыми планируют усилить береговую оборону в Черном и Азовском морях. Власти Украины после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, ввели военное положение в десяти областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Турчинов отметил, что в среду была "отработана система береговой обороны с помощью модернизированного ракетного комплекса С-125".

"С-125 — это комплекс ПВО советского производства. Для того, чтобы его модернизировать, Украина должна обладать соответствующими технологиями, которых у нее нет. Этот комплекс не представляет интереса с военной точки зрения, так как предприятия оборонной промышленности Украины сейчас находятся на стадии стагнации и упадка. Подобные "переделки", которые время от времени Украина выдает за новое оружие, создаются для пиара ее действующей власти ", — сказал Леонков.

По его словам, комплекс С-125 пускает ракеты класса "земля-воздух ", а украинцы попытались переделать его под береговой противокорабельный комплекс, способный поражать надводные движущиеся цели.