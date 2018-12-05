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Доля энергоносителей из США в импорте ЕС составляет лишь 2%, заявили в ЕК

Вчера, 17:01
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© AFP 2018 / Philippe HuguenВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фотоВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / Philippe Huguen
БРЮССЕЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Доля импорта Евросоюзом энергоносителей из США составляет лишь 2%, говорится в комментариях еврокомиссара Мигеля Ариаса Каньете.
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Вчера, 16:41
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"Доля США в импорте в настоящее время составляет лишь 2%", — приводятся его слова пресс-службой ЕК.
"Наш ежегодный счёт за импорт энергоносителей составляет 300 миллиардов евро", — отметил также он, добавив, что ЕС является крупнейшим в мире покупателем энергоресурсов. При этом порядка 85% из этой суммы уплачивается в долларах США.
Еврокомиссия в среду предложила лидерам стран ЕС на саммите в декабре обсудить международную роль евро. ЕК также намерена провести консультации по более широкому использованию евро в сделках по нефти и газу. Кроме того, ЕК одобрила рекомендации, направленные на укрепление роли евро во взаиморасчетах в международной торговле энергоресурсами.
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