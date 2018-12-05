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Год волонтера

Добрые дела вознаграждаются: в Москве вручили премии лучшим волонтерам

Вчера, 18:04
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© РИА Новости / Максим БлиновДобрые дела вознаграждаются: в Москве вручили премии лучшим волонтерамДобрые дела вознаграждаются: в Москве вручили премии лучшим волонтерам
© РИА Новости / Максим Блинов
Торжественная церемония вручения премии «Доброволец России - 2018», ставшая завершающей частью Международного форума добровольцев, прошла в Ледовом дворце парка Легенд.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Торжественная церемония вручения ежегодной премии "Доброволец России — 2018", ставшая завершающей частью Международного форума добровольцев, прошла в Ледовом дворце парка Легенд в Москве.
В Москве наградили первых победителей конкурса Доброволец России – 2018
4 декабря, 21:24Год волонтера
В Москве наградили первых победителей конкурса "Доброволец России – 2018"Первая часть церемонии вручения ежегодной премии «Доброволец России - 2018» прошла в рамках Международного форума добровольцев в Москве. Победителями стали авторы лучших волонтерских проектов со всей страны.
"В волонтерском движении, наверное, больше всего сконцентрированы такие замечательные качества, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность. Вы совершаете важные вещи не только для себя, для тех, кому помогаете, вы это делаете для всех, потому что подаете пример, создаете чувство надежности нашего общества. Это делает наше общество не только более добрым, но и более сбалансированным, устойчивым к внутренним и внешним шокам", — заявил президент.
Он подчеркнул, что волонтерское движение в России будет развиваться и после окончания Года добровольца, продолжится и государственная поддержка волонтеров.
Этой статуэтки достоин каждый из вас — и те, кто в зале, и те, кого сейчас с нами нет", — добавил Путин.
"Эта победа не только моя, это победа большой команды, благодаря которой я сейчас стою на сцене. И действительно такой награды достоин каждый волонтер, ведь все, что мы делаем, это ценно и важно. Я думаю, мы приумножим все наши дела, объединимся и достигнем еще больших результатов", — отметил Коротченко.
Также в рамках церемонии были вручены премии за лучшие добровольческие проекты. В награждении приняли участие политики, известные артисты, музыканты и спортсмены: Татьяна Голикова, Александр Карелин, Игорь Крутой, Владимир Машков, Полина Гагарина, Ингеборга Дапкунайте и другие знаменитости.
Как заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, в ближайшие годы волонтеры страны смогут принять участие в реализации государственного проекта "Социальная активность".
Владимир Путин. Архивное фото
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"Я хочу поблагодарить вас за то, что часть сердца, часть своей души вы отдаете людям, тем важным и нужным делам, которые сегодня чрезвычайно необходимы для страны. Перед нами еще стоят большие дела — мы с вами на протяжении ближайших шести лет будем реализовывать огромный проект с добровольцами, который называется "Социальная активность". Теперь это национальный, государственный проект, и мы приглашаем вас всех к сотрудничеству, вы нам очень важны", — сказала она.
Первые места заняли Галина Головченко из Краснодарского края с проектом досугового центра "Поколение" (номинация "Рожденные помогать"), София Иванова, Ленинградская область, проект "Волшебный мир" ("Рожденные помогать" в возрастной категории до 14 лет), Антон Медведев из Костромской области с проектом "Детская поликлиника" ("Вдохновленные искусством"), волонтер из Курска Светлана Черникова с реабилитационной программой "Феникс" ("Помощь детям"), Заурбек Цаллагов из Осетии, проект "Родовые башни" ("Уверенные в будущем") и Сергей Фокин, Московская область, приют для бездомных животных и списанных служебных собак "Гвардия" ("Общее дело").
Также призы были вручены участникам конкурса, занявшим вторые и третьи места в каждой категории. Победители получат гранты на развитие своих проектов в размере от 350 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
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Год волонтераТатьяна ГоликоваВладимир ПутинРоссияМосква
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