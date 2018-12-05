В этом выпуске рассказываем о подробностях вручения национальной литературной премии "Большая книга" и обсуждаем книгу переписки Сары Швардт и Астрид Линдгрен "Ваши письма я храню под матрасом".

"Дневник читателя". "Большая книга" памяти и несвоевременные мысли

– Александр Архангельский, писатель, публицист, лауреат премии "Большая книга";

– Мария Степанова, писатель, лауреат премии "Большая книга";

– Дмитрий Быков, писатель, лауреат премии "Большая книга";

– Сара Швардт, автор книги "Ваши письма я храню под матрасом";

– Анна Наринская, литературный критик;

– Сергей Степашин, президент Российского книжного союза.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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БОЛЬШАЯ КНИГА

В Москве, в Доме Пашкова, в тринадцатый раз вручили главную национальную литературную премию "Большая книга" . Выбор литературной академии назвали на необычной, очень динамичной и актуальной церемонии. Студенты театрального вуза, рассаженные по залу тут и там, читали отрывки из "Несвоевременных мыслей" Горького. Мысли были очень своевременные: про свободу, героя, войну, аресты, время, замысел. Слово литературное звучало призывно, художественная проза и публицистика чередовались, прошлое и настоящее рифмовались порой даже слишком хорошо (послушайте сами). Но ритм церемонии был задан настолько точно, что как только градус драматизма повышался, на сцене объявляли лауреата.

Лидерами читательского голосования стали: Дмитрий Быков с романом "Июнь" (1 место), Андрей Филимонов и его "Рецепты сотворения мира" (2 место) и Олег Ермаков с "Радугой и вереском" (3 место). стали:(1 место),(2 место) и(3 место).

Как часто бывает, мнение читателей и литературной академии частично совпало. Трехчастный роман "Июнь" Дмитрия Быкова о предвоенном лете – сюжетный, емкий, афористичный – отметило и жюри. По итогам голосования ему присудили третье место и один миллион рублей. Художественные романы удаются Быкову лучше, чем публицистика, прокомментировал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Сам Дмитрий Быков, казалось, был куда больше удивлен и обрадован тем, что среди молодых актеров, которые прошли отбор на участие в церемонии, оказался его сын.

Александру Архангельскому за роман "Бюро проверки". Это немного исторический детектив с попыткой нащупать завязки сегодняшних проблем и роман взросления. За девять дней жаркого олимпиадного лета 1980 года аспирант философского факультета МГУ Алексей Ноговицын успевает разочароваться в идеалах, пережить допрос в КГБ, поверить в Бога и вообще повзрослеть. О взрослых решениях и солидарности говорил в своей речи публицист и писатель Александр Архангельский, получая награду. Он рассказал о создании PEN-Москва и напомнил об уникальном проекте "Журнальный зал", который сейчас нуждается в поддержке. Второе место "Большой книги" и полтора миллиона рублей присудили. Это немного исторический детектив с попыткой нащупать завязки сегодняшних проблем и роман взросления. За девять дней жаркого олимпиадного лета 1980 года аспирант философского факультета МГУ Алексей Ноговицын успевает разочароваться в идеалах, пережить допрос в КГБ, поверить в Бога и вообще повзрослеть. О взрослых решениях и солидарности говорил в своей речи публицист и писатель Александр Архангельский, получая награду. Он рассказал о создании PEN-Москва и напомнил об уникальном проекте "Журнальный зал", который сейчас нуждается в поддержке.

Лауреатом премии "Большая книга" ожидаемо стала Мария Степанова с большим и сложным текстом об умении не забывать "Памяти памяти". Ожидаемо, потому что "Памяти памяти" действительно одна из самых ярких, сложных и сильных книг сезона. Неожиданно, потому что никто до конца не верил, что главную национальную премию действительно дадут за способность сохранять память о тяжелом прошлом. В программе можно услышать, как говорил о книге "Памяти памяти" финалист этого года Андрей Филимонов. с большим и сложным текстом об умении не забывать. Ожидаемо, потому что "Памяти памяти" действительно одна из самых ярких, сложных и сильных книг сезона. Неожиданно, потому что никто до конца не верил, что главную национальную премию действительно дадут за способность сохранять память о тяжелом прошлом. В программе можно услышать, как

Надо сказать, что первое место и, соответственно, приз в три миллиона рублей Марии Степановой поначалу обеспечивал всего один балл! Потом, правда, на церемонию подоспел еще один член литературной академии с бюллетенем – и разрыв увеличился до шести баллов. Но все равно голоса между Архангельским и Степановой распределились почти поровну. Почти. Мария Степанова, выйдя на сцену, не ограничилась простым "спасибо", чего, признаться, от нее многие ожидали. Обращение писательницы к литературному сообществу – в этом выпуске.

Специальный приз за вклад в литературу вручили Людмиле Петрушевской, чьи тексты нам еще не раз предстоит открывать для себя, подчеркнула критик Анна Наринская.

В этом году впервые вручили еще одну специальную награду – "ЛитБлог". Профессиональное жюри во главе с писательницей Майей Кучерской наградило Евгению Лисицину, автора книжного блога Greenlampbooks.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

У меня в студии во время Ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction побывала особая гостья. Не писательница, но при этом автор одной из самых пронзительных и важных книг для подростков – Сара Швардт. Та самая Сара, которая когда-то давно написала страстное письмо Астрид Линдгрен. Астрид ответила. Потрясенная Сара написала снова… Так между 12-летней девочкой и взрослой писательницей завязалась переписка, которая превратилась в дружбу длиной в 20 лет. Они так никогда и не встретились, но встретились их письма. "Ваши письма я храню под матрасом" – очень важная книга о взрослении, потому что это живые чувства сложного подростка и мудрой писательницы, которая всегда имела смелость быть собой.