Директор Валерия Леонтьева опроверг сообщения об уходе певца со сцены

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Певец Валерий Леонтьев не обозначил конкретных сроков, когда он уйдет со сцены, он лишь заявил, что задумался об этом, сообщил РИА Новости директор артиста Борис Чигирев.

"Это фигура речи. СМИ захотели так понять то, что сказал Валерий Яковлевич. Когда-то он в любом случае уйдет со сцены, и он сказал, что задумался об этом. Но он не назвал конкретной даты или даже промежутка времени. Это может случиться и через несколько лет", — сказал Чигирев.