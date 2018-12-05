Четырех жителей Самары будут судить за вымогательство миллиона долларов

САМАРА, 5 дек — РИА Новости. Красноглинский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело в отношении четырех жителей Самары, обвиняемых в вымогательстве у бизнесмена 1 миллиона долларов, сообщает в среду Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, летом 2017 года 41-летний фитнес-тренер одного из спортивных клубов Самары со своим коллегой и еще двумя знакомыми договорился напасть на владельца сети автозаправочных станций для вымогательства у него 1 миллиона долларов. По данным Генпрокуратуры, рано утром злоумышленники подкараулили бизнесмена на дороге, выезжающего из своего дома на автомобиле, выманили его из внедорожника, а затем ударили электрошокером, выстрелили в лицо из газового пистолета и избили.

По информации ведомства, после этого вымогатели неоднократно звонили на сотовый телефон предпринимателя, угрожая расправой, и требовали передать им деньги.

Кроме того, по данным следствия, обвиняемые плеснули в лицо жене бизнесмена водой, пригрозив позже, что, если предприниматель не заплатит, использовать кислоту. Также злоумышленники подожгли несколько производственных зданий и офис, принадлежащих предпринимателю. Общая сумма причиненного материального ущерба, по данным Генпрокуратуры, составила 2,3 миллиона рублей.

В апреле 2018 года МВД сообщало о задержании двух подозреваемых, позже их количество увеличилось до четырех. Им предъявлены обвинения в умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога и вымогательстве в особо крупном размере.