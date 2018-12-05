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Буш — младший рассказал о последних словах отца

Вчера, 22:06
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© AP Photo / David J. PhillipБывший президент США Джордж Буш-старший. Архивное фотоБывший президент США Джордж Буш-старший. Архивное фото
© AP Photo / David J. Phillip
ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Последними словами скончавшегося в пятницу 41-го президента США Джорджа Буша — старшего было признание в любви, рассказал на церемонии прощания его сын, 43-й президент США Джордж Буш — младший.
Бывшие президенты США Джордж Буш-младший и Джордж Герберт Уокер Буш
1 декабря, 09:35
Буш — младший рассказал, каким был его отец
Буш — младший рассказал, что позвонил отцу в минувшую пятницу и его представитель сказал, что тот, "вероятно, слышит меня, но за большую часть дня он не произнес ни слова".
"Я сказал: "Отец, я люблю тебя, и ты был прекрасным отцом". И последними словами, которые он сказал на Земле, было: "Я тоже тебя люблю", — сказал, едва сдерживая слезы, бывший президент США. Он отметил, что после кончины его матери Барбары Буш, его отец оставался сильным, но больше всего хотел вновь "почувствовать ее руку в своей руке".
Сын завершил свою речь словами о том, что теперь, после смерти, его отец сможет сделать это и вновь обнять Робин, дочку, которую Джордж и Барбара Буш потеряли, когда ей было лишь три года.
Буш-младший, вспоминая отца, рассказал, что он был хорошим отцом и прекрасным президентом. Отмечая его человеческие качества, 43-й президент рассказал, что его природа дала ему лишь два состояния — "режим полной скорости" и "сон". Буш — старший всегда старался успеть сделать как-можно больше дел и потому даже в гольф играл "очень быстро", рассказал Буш — младший.
Бывший президент США Джордж Герберт Уокер Буш. Архивное фото
4 декабря, 02:40
Вице-президент США заявил о вкладе Буша-старшего в победу в холодной войне
В среду в Национальном кафедральном соборе Вашингтона прошла церемония прощания с Бушем-старшим, по ее завершении гроб с телом президента на поезде вернется в Техас, где он будет похоронен в четверг.
Джордж Буш-старший скончался в пятницу (в ночь на субботу мск) в Хьюстоне на 95-м году жизни. Он занимал пост главы государства в 1989-1993 годах. Международная политика, проводимая им, отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш — старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы).
Подробнее о биографии Джорджа Буша — старшего читайте в справке РИА Новости >>
Вице-президент США Джордж Герберт Уокер Буш. 1988
1 декабря, 13:18
"Архитектор эры после холодной войны" Джордж Буш — старший
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Джордж Буш-старшийДжордж Буш (младший)СШАУмер Джордж Буш — старшийВ мире
Лучшие комментарии
Леонид Ильич6 декабря, 07:09
Да не верю! У них в крови- Мир должен быть разрушен!!! Да и что младший может сказать- у него деменция уже...
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