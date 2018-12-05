Более 500 предпринимателей пройдут обучение в Московской школе экспортера

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Более 500 предпринимателей Москвы смогут до конца года повысить квалификацию в области внешнеэкономической деятельности в Московской школе экспортера, открытие которой состоялось в 2018 году, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

В этом году столичные предприниматели смогли получить в Школе экспортера знания в области таможенного регулирования, налоговых аспектов внешнеэкономической деятельности, познакомиться с правилами юридического оформления экспортных поставок, а также получить знания в области маркетинга продукции, узнать о возможностях и механизмах поиска потенциальных потребителей на зарубежных рынках.

Руководитель департамента отметил, что в планах на следующий — не только увеличение числа обучающихся в Школе, но и расширение ее тематических программ.

Что касается развития экспорта с помощью электронных площадок, Фурсин сообщил, что на сегодняшний день столичный департамент предпринимательства и инновационного развития ведет активную работа по формированию условий взаимодействия со всеми ведущими мировыми торговыми интернет-площадками на следующий год В этом году мы уже заключили договор с международным интернет-магазином Alibaba и до конца года планируется предоставить порядка ста аккаунтов московским предпринимателям для развития экспортного направления", — напомнил он.

Фурсин добавил, что "с инициативами в департамент выходят и другие площадки, но при принятии решения о сотрудничестве с ними мы будет исходить из запросов и потребностей предпринимателей".