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Более 500 предпринимателей пройдут обучение в Московской школе экспортера

Вчера, 17:58
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© Fotolia / kosssmosssРучкаРучка
© Fotolia / kosssmosss
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Более 500 предпринимателей Москвы смогут  до конца года повысить квалификацию в области внешнеэкономической деятельности в Московской школе экспортера, открытие которой состоялось в 2018 году, сообщил РИА Новости  руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города  Алексей Фурсин.
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В этом году столичные предприниматели смогли получить в Школе экспортера знания в области таможенного регулирования, налоговых аспектов внешнеэкономической деятельности, познакомиться с  правилами юридического оформления экспортных поставок, а также получить знания в области маркетинга продукции, узнать о возможностях и механизмах поиска потенциальных потребителей на зарубежных рынках.
Руководитель департамента отметил, что в планах на следующий — не только увеличение числа обучающихся в Школе, но и расширение ее тематических программ.
Что касается развития экспорта с помощью электронных площадок, Фурсин сообщил, что на сегодняшний день столичный департамент предпринимательства и инновационного развития ведет активную работа по формированию условий  взаимодействия со всеми ведущими мировыми торговыми интернет-площадками на следующий год  В этом году мы уже заключили договор с  международным интернет-магазином Alibaba  и до конца года планируется предоставить порядка ста аккаунтов московским предпринимателям для развития экспортного направления", — напомнил он.
Фурсин добавил, что "с инициативами в департамент выходят и другие площадки, но при принятии решения о сотрудничестве с ними мы будет исходить из запросов и потребностей предпринимателей".
При этом от подчеркнул необходимость активизации усилий самих предпринимателей по онлайн-продвижению продукции. "Многие аккаунты до сих пор находятся в "спящем режиме", большое количество — более 30% предпринимателей-экспортеров не имеют своего активного сайта. Это еще раз подчеркивает важность и актуальность образовательных программ, которые мы предлагаем в Московской школе экспортера", — резюмировал  Фурсин.
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