Более 3,5 тысячи спортивных волонтеров числятся в Московской области

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В России 2018 год — Год добровольца. Московская область — регион, в котором активно развивается волонтерство. За год в Подмосковье провели более 40 спортивно-массовых мероприятий, организовать которые помогли свыше 3,5 тысячи добровольцев корпуса спортивных волонтеров. Об этом сообщил телеканал В России 2018 год — Год добровольца. Московская область — регион, в котором активно развивается волонтерство. За год в Подмосковье провели более 40 спортивно-массовых мероприятий, организовать которые помогли свыше 3,5 тысячи добровольцев корпуса спортивных волонтеров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство спорта региона.

"В Московской области корпус спортивных волонтеров успешно работает и развивается уже несколько лет. Это социально важное направление, в том числе и в спортивной отрасли", — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он поздравил всех добровольцев с Международным днем волонтера, пожелал энтузиазма и мотивации. Также он поблагодарил ребят за помощь в реализации ярких и больших проектов.

Каждую неделю в Московской области проходит несколько спортивных событий. Многие из них помогают волонтерам получить опыт, который они потом применяют в международных мероприятиях.

"В нашем сотрудничестве мы стараемся закреплять волонтеров за конкретными спортивными объектами, где они проходят обучение, знакомятся с инфраструктурой спортивного комплекса, основными спортивными дисциплинами, которые представлены на объекте", — подчеркнул министр.