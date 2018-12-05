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Новости Подмосковья

Более 3,5 тысячи спортивных волонтеров числятся в Московской области

Вчера, 19:48
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© РИА Новости / Юлия МаклаковаВолонтеры. Архивное фотоВолонтеры. Архивное фото
© РИА Новости / Юлия Маклакова
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В России 2018 год — Год добровольца. Московская область — регион, в котором активно развивается волонтерство. За год в Подмосковье провели более 40 спортивно-массовых мероприятий, организовать которые помогли свыше 3,5 тысячи добровольцев корпуса спортивных волонтеров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство спорта региона.
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"В Московской области корпус спортивных волонтеров успешно работает и развивается уже несколько лет. Это социально важное направление, в том числе и в спортивной отрасли", — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Он поздравил всех добровольцев с Международным днем волонтера, пожелал энтузиазма и мотивации. Также он поблагодарил ребят за помощь в реализации ярких и больших проектов.
Каждую неделю в Московской области проходит несколько спортивных событий. Многие из них помогают волонтерам получить опыт, который они потом применяют в международных мероприятиях.
"В нашем сотрудничестве мы стараемся закреплять волонтеров за конкретными спортивными объектами, где они проходят обучение, знакомятся с инфраструктурой спортивного комплекса, основными спортивными дисциплинами, которые представлены на объекте", — подчеркнул министр.
По словам Терюшкова, такой подход способствует повышению квалификации волонтеров, их эффективности во время работы на мероприятиях.
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Роман ТерюшковМосковская область
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