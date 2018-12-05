"А какой смысл?.." Политолог об отказе Путина говорить с Порошенко

"Я думаю: а какой смысл общаться с человеком, который называет Россию враждебным государством, который откровенно заявляет о возможности даже не "холодной", а "горячей" войны своей страны с Россией? И который к тому же вслух мечтает о том, чтобы разместить на своей территории базы НАТО и американский флот? Готов ли Порошенко хоть на какие-то конструктивные шаги, совершенно непонятно: пока что он такой готовности не проявлял. А если нет никакой надежды на конструктив, то какой смысл в таком общении? То, что украинские власти не желают выполнять даже те уже согласованные шаги, которые вошли в Минские соглашения – это и так ясно. Так к чему такое общение? Сам факт такого общения только поддержал бы будущую предвыборную кампанию Порошенко", – считает Алексей Фененко.