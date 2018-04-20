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РИА Новости

AEБ не получала обращений от компаний по вопросу работы с "Русалом"

20 апреля 2018, 16:46
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЗдание центрального офиса компании "РУСАЛ". Архивное фото
Здание центрального офиса компании РУСАЛ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (AEБ) не получала обращений от компаний-членов по вопросу работы с "Русалом", сообщили РИА Новости в АЕБ.

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"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают по включенным в список компаниям блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.

"Непосредственно к нам по поводу "Русала" никто не обращался", — сообщили в ассоциации.

Накануне AEБ заявила, что обеспокоена возможными негативными последствиями введения новых санкций США в отношении России, жертвой которых могут стать европейские компании.

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РусалАссоциация европейского бизнесаРоссия
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