AEБ не получала обращений от компаний по вопросу работы с "Русалом"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (AEБ) не получала обращений от компаний-членов по вопросу работы с "Русалом", сообщили РИА Новости в АЕБ.
20 апреля 2018, 08:00Гибнут за металл: как санкции против "РусАла" хоронят европейский бизнес
"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают по включенным в список компаниям блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.
"Непосредственно к нам по поводу "Русала" никто не обращался", — сообщили в ассоциации.
Накануне AEБ заявила, что обеспокоена возможными негативными последствиями введения новых санкций США в отношении России, жертвой которых могут стать европейские компании.