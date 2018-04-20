AEБ не получала обращений от компаний по вопросу работы с "Русалом"

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают по включенным в список компаниям блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.

"Непосредственно к нам по поводу "Русала" никто не обращался", — сообщили в ассоциации.