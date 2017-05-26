Политолог об ударе коалиции по сирийскому Меядину: американцы обнаглели

По меньшей мере, 35 мирных жителей погибли на востоке Сирии в результате удара ВВС международной коалиции, возглавляемой США, передает агентство France-Presse со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека. По его данным, авиаудар был нанесен по городу Меядин в провинции Дейр-эз-Зор, который находится под контролем ИГ*. Сообщается, что среди погибших – как минимум 26 родственников боевиков ИГ*, в том числе женщины и дети.

В эфире радио Sputnik ответственный секретарь Академии геополитических проблем, политолог Араик Степанян высказал мнение, что в Сирии западная коалиция во главе с США ведет "неразборчивую войну", нанося удары, в том числе, и по мирным жителям.

"Во-первых, американцы не имеют четкого плана, как они должны бороться, чтобы победить этих террористов. Во-вторых, у них двойные стандарты: для них есть "хорошие" и "плохие" террористы. "Хорошим" они помогают, а по непризнанным террористам бьют. В борьбе с "плохими" террористами ведется такая неразборчивая война. Когда они наносят удары, им не важно – бьют они по боевикам или по их родственникам: женщинам и детям", – сказал Араик Степанян.