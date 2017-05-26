Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Радио Sputnik

Политолог об ударе коалиции по сирийскому Меядину: американцы обнаглели

26 мая 2017, 14:49
© AFP 2018 / Delil SouleimanАвиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, СирияАвиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия
© AFP 2018 / Delil Souleiman
В Сирии в результате авиаудара западной коалиции погибли 35 человек, среди них – женщины и дети, сообщает Agence France-Presse. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Араик Степанян, США ведут в Сирии "неразборчивую войну".

По меньшей мере, 35 мирных жителей погибли на востоке Сирии в результате удара ВВС международной коалиции, возглавляемой США, передает агентство France-Presse со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека. По его данным, авиаудар был нанесен по городу Меядин в провинции Дейр-эз-Зор, который находится под контролем ИГ*. Сообщается, что среди погибших – как минимум 26 родственников боевиков ИГ*, в том числе женщины и дети. 

В эфире радио Sputnik ответственный секретарь Академии геополитических проблем, политолог Араик Степанян высказал мнение, что в Сирии западная коалиция во главе с США ведет "неразборчивую войну", нанося удары, в том числе, и по мирным жителям.

"Во-первых, американцы не имеют четкого плана, как они должны бороться, чтобы победить этих террористов. Во-вторых, у них двойные стандарты: для них есть "хорошие" и "плохие" террористы.  "Хорошим" они помогают, а по непризнанным террористам бьют. В борьбе с "плохими" террористами ведется такая неразборчивая война. Когда они наносят удары, им не важно – бьют они по боевикам или по их родственникам: женщинам и детям", – сказал Араик Степанян.

Он отметил, что по отношению к ситуации в Сирии западные СМИ и базирующиеся на Западе правозащитные организации исповедуют двойные стандарты. 

"Если бы было сообщение, что что-то подобное сделали российские ВКС, то, я думаю, шуму было бы немерено. И нас обвинили бы во всех смертных грехах и в военных преступлениях. А когда это делают США, то правозащитные организации или просто констатируют факты, или и вовсе молчат. В итоге американцы обнаглели и цинично совершают такие преступления. И, наверное, каждый раз такое молчание толкало американцев на более серьезные преступления. Мне кажется, что теперь эти организации, как бы чтобы "сохранить лицо", должны были этот вопрос поставить. Но насколько это серьезно и последует ли какое-то продолжение – это другой вопрос", – заключил Араик Степанян.

*Террористическая организация запрещена в России

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Оценить 9
СирияСША
Лучшие комментарии
bariev6426 мая 2017, 18:31
А что будет, если неразборчивые атаки провести по населённым пунктам США и стран так называемой коалиции? Как и чем можно оправдать смерть женщин и детей во время борьбы с ИГ? Создаётся впечатление, что ВВС США и страны коалиции не очень волнует гибель мирных граждан Сирии. Всякой наглости когда то приходит конец, и он обязательно будет, только жаль что такой ценой.
crimealawcomp26 мая 2017, 20:15
bariev64, ну, так это хорошо видно на примере того же теракта в Манчестере - там погибли люди, и визгу на весь мир на несколько дней. А сирийцы - это ж не белые люди, их как бы и не очень-то и жалко.
Рекомендуем
Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс
Сирийские ПВО отразили атаку в районе аэропорта Дамаска
РИА
Новости
Автомобиль, подожженный во время протестов желтых жилетов против роста стоимости жизни. Париж, Франция. 8 декабря 2018
Франция расследует "причастность России" к протестам "желтых жилетов"
Тарас Мельничук
Умер 27-летний актер из сериала "Возвращение Мухтара" Тарас Мельничук
Посол США в Китае Терри Эдвард Брэнстед
Американского посла вызвали в МИД Китая
Лента
новостей
Участники акции протеста движения желтых жилетов в Париже. 8 декабря 2018
Звезда киевского Майдана ввязалась в побоища в Париже
Женщина сидит рядом с пунктом обмена валют в Киеве, Украина. 26 февраля 2014
В Раде заявили об угрозе многомиллиардных потерь из-за военного положения
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
Глава МИД Франции призвал Трампа не вмешиваться в дела страны
Здание Национального Банка Украины в Киеве
В Нацбанке Украины рассказали о многомиллиардных выплатах по госдолгу
Участники акции протеста движения желтых жилетов в Париже. 8 декабря 2018
СБУ обвинила Москву в организации протестов во Франции
Рыбный рынок в Тайване
Помогающая матери на рынке тайваньская модель поразила пользователей Сети
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018
Пушков ответил Чубайсу на слова о благодарности бизнесу
Президент США Дональд Трамп перед репортерами на территории Белого Дома в Вашингтоне, США. 7 декабря 2018
Трамп дал совет властям Франции, как остановить беспорядки
Лев Лещенко
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Льва Лещенко
Красная икра
В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икру
Акция Минздрава по тестированию на ВИЧ
"Тест на ВИЧ: Экспедиция". Результаты
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:11Бывшая правящая Республиканская партия Армении не проходит в парламент
23:04На Западном берегу двое израильтян пострадали при вооруженном нападении
23:02Блок Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении
22:43Сирийские ПВО отразили атаку в районе аэропорта Дамаска  
22:43В Мексике обстреляли группу мигрантов, сообщают СМИ
22:38Во Владимирской области автобус столкнулся с легковушкой
22:35Клинцевич ответил на обвинения в причастности России к протестам во Франции
22:33В Каталонии сепаратисты захватили пропускные пункты на платных дорогах
22:10В Алеппо сирийский военный погиб во время обстрелов
22:07"Я есть душа": глава OMV объяснил свою связь с Россией
22:03Страны Персидского залива не хотят изменений в работе ССАГПЗ из-за Катара
21:58В Раде заявили об угрозе многомиллиардных потерь из-за военного положения
21:50Сенатор предупредил о риске ввязывания США в войну из-за дела Хашукджи
21:44В Черногории проходит массовый протест оппозиции в желтых жилетах
21:35Маас назвал Алексееву великой россиянкой и несгибаемым борцом за свободу
21:32Лагард рассказала о влиянии протестов во Франции на экономику страны
21:31В США призвали Китай не смешивать торговлю и задержание финдиректора Huawei
21:25Саудовская Аравия не выдаст Турции своих поданных в рамках дела Хашукджи
21:22СМИ сообщили об угрозе импичмента президенту Сомали
21:15Ученики московской школы добились возвращения уволенного педагога
Лента новостей