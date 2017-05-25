Политолог: заявляя о своих президентских амбициях, Савченко лукавит

Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная президентом РФ, – внефракционный депутат Верховной рады. В декабре прошлого года украинские политики раскритиковали ее за поездку в Минск, где она встретилась с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. После этого Савченко исключили из фракции "Батькивщина" и делегации ПАСЕ.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Савченко начала подготовку к возможным досрочным парламентским выборам.

"Надежда Савченко, заявляя о своих президентских амбициях, лукавит. Скорее всего, так она хочет заявить о своих парламентских амбициях. Сейчас Савченко обеспокоена партийным строительством, тем, что ей необходимо перерегистрировать политическую силу, в названии которой будет фигурировать ее фамилия. Соответственно, ей нужно активно раскручиваться в информационном пространстве, чтобы ее политическая сила стала проходной", – сказал Иван Мезюхо.

По мнению политолога, несмотря на то, что своего избирателя у Надежды Савченко нет, она может в случае досрочных парламентских выборов пройти в Раду.

"Савченко находится в постоянном поиске своего избирателя, потому что против нее ведется огромнейшая информационная война на провластных телеканалах Украины. Как такового своего избирателя у нее нет. Но она может стать депутатом не только по спискам политических партий, но и по мажоритарному округу. Как кандидат-мажоритарщик она смогла бы пройти и на Западной Украине и в Центральной Украине, думаю, с высокой вероятностью", – отметил политолог.

Чего не скажешь о ее шансах стать президентом страны, добавил он.

"О ее президентских амбициях серьезно говорить даже не стоит. Никаких серьезных шансов стать президентом Украины у Надежды Савченко нет", – сказал Иван Мезюхо.

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