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Политолог: заявляя о своих президентских амбициях, Савченко лукавит

25 мая 2017, 15:52
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНадежда Савченко во время брифинга на Софийской площади в КиевеНадежда Савченко во время брифинга на Софийской площади в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила о готовности баллотироваться в президенты Украины. Шансы украинского депутата в эфире радио Sputnik оценил политолог Иван Мезюхо.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что готова стать президентом Украины. 

"Я готова взять на себя ответственность за страну и выставить свою кандидатуру на президентских выборах", – сказала Савченко в интервью изданию Krytyka Polityczna.

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Украинский депутат пояснила, что в парламентских выборах примет участие партия "Гражданская платформа Надежды Савченко", которая, по ее мнению, должна "демонтировать нездоровую политическую систему" и "перестроить государственную архитектуру".

Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная президентом РФ, – внефракционный депутат Верховной рады. В декабре прошлого года украинские политики раскритиковали ее за поездку в Минск, где она встретилась с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. После этого Савченко исключили из фракции "Батькивщина" и делегации ПАСЕ.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Савченко начала подготовку к возможным досрочным парламентским выборам.

"Надежда Савченко, заявляя о своих президентских амбициях, лукавит. Скорее всего, так она хочет заявить о своих парламентских амбициях. Сейчас Савченко обеспокоена партийным строительством, тем, что ей необходимо перерегистрировать политическую силу, в названии которой будет фигурировать ее фамилия. Соответственно, ей нужно активно раскручиваться в информационном пространстве, чтобы ее политическая сила стала проходной", – сказал Иван Мезюхо.

По мнению политолога, несмотря на то, что своего избирателя у Надежды Савченко нет, она может в случае досрочных парламентских выборов пройти в Раду. 

"Савченко находится в постоянном поиске своего избирателя, потому что против нее ведется огромнейшая информационная война на провластных телеканалах Украины. Как такового своего избирателя у нее нет. Но она может стать депутатом не только по спискам политических партий, но и по мажоритарному округу. Как кандидат-мажоритарщик она смогла бы пройти и на Западной Украине и в Центральной Украине, думаю, с высокой вероятностью", – отметил политолог.

Чего не скажешь о ее шансах стать президентом страны, добавил он.

"О ее президентских амбициях серьезно говорить даже не стоит. Никаких серьезных шансов стать президентом Украины у Надежды Савченко нет", – сказал Иван Мезюхо.

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Надежда СавченкоУкраина
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